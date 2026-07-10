MEBSONUC.MEB.GOV.TR LGS sonuçları 2026 sorgulama ekranı! 10 Temmuz T.C Kimlik no ile e-Okul LGS sonuç öğrenme sayfası! LGS sonucuna nereden, nasıl bakılır?
LGS sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvime göre, 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü meb.gov.tr adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak. Yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde duyurulacak. Sonuç ekranının açılmasına saatler kala öğrenciler ve veliler, özellikle Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin önceki yıllara ait taban puanları ile yüzdelik dilimlerini araştırarak tercih planlamalarını sürdürüyor. İşte meb.gov.tr üzerinden sonuç sorgulama ekranına ilişkin merak edilenler ve tercih sürecinde adaylara rehberlik edecek bilgiler...
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları, 10 Temmuz Cuma günü meb.gov.tr adresi üzerinden erişime açılacak. Aylar süren hazırlık maratonunun ardından sınava katılan yüz binlerce 8. sınıf öğrencisi, alacakları puan ve yüzdelik dilim bilgilerini öğrenerek tercih sürecine ilk adımı atacak. Sonuçların açıklanmasının ardından lise tercihleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde ilan edilecek. Sonuç ekranının açılmasını bekleyen öğrenciler ve veliler, bir yandan da Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini inceleyerek tercih listelerini oluşturmaya hazırlanıyor. İşte meb.gov.tr üzerinden yapılacak sonuç sorgulama işlemi ve tercih dönemine ışık tutacak taban puanlarına ilişkin tüm ayrıntılar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. 2025 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav sonuçları, 11 Temmuz 2025 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından erişime açıldı. Bu yılda benzer saat diliminde açıklanması bekleniyor.
LGS SONUÇ SORGULAMA EKRANI MEB.GOV.TR
10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek. Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.
LGS TERCİH TARİHLERİ 2026 NE ZAMAN?
2026 LGS takvimine göre sınav, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açılacak sonuç ekranı ile adaylar, sınavdan aldıkları puanı ve yüzdelik dilimlerini öğrenerek lise tercih sürecine yön verecek. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih kılavuzu, okul kontenjanları, taban puan bilgileri ve yerleştirme takvimi de öğrencilerin gündeminde olacak.
10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
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