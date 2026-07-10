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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Temmuz Cuma Dünya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Temmuz Cuma Dünya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

09:42, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak? 10 Temmuz Cuma Dünya Kupası çeyrek final maçları saat kaçta?

2026 FIFA Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı tüm hızıyla devam ediyor. Fas’ı 2-0 mağlup eden Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu. Kupada favoriler arasında gösterilen İspanya ise Belçika ile karşı karşıya gelecek. Zorlu mücadelede iki ekipten biri yarı final biletini alarak yoluna devam edecek. Öte yandan turnuva takvimiyle birlikte hazırlık maçları da futbolseverlerin gündeminde yer alıyor.

Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Futbolseverleri ekrana kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu ve adını son dörde yazdırmayı başardı. Fransa'nın bu gövde gösterisinin ardından gözler, çeyrek finalin bir diğer kritik mücadelesine çevrildi. Turnuvanın favori takımlarından İspanya, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sahadaki büyük kapışmanın ardından iki takımdan biri yarı final biletini alacak. Futbol dünyasında resmi turnuva heyecanı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da hazırlık maçları gerçekleştiriliyor ve yeni sezon öncesi takımlar eksiklerini görme şansı yakalıyor.

Dünya Kupası’nda çeyrek final heyecanı devam ediyor. Futbolseverleri ekrana kilitleyen 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Fas'ı 2-0 yenen Fransa, turnuvada yarı finale yükselen ilk takım oldu ve adını son dörde yazdırmayı başardı. Fransa'nın bu gövde gösterisinin ardından gözler, çeyrek finalin bir diğer kritik mücadelesine çevrildi. Turnuvanın favori takımlarından İspanya, Belçika ile karşı karşıya gelecek. Sahadaki büyük kapışmanın ardından iki takımdan biri yarı final biletini alacak. Futbol dünyasında resmi turnuva heyecanı tüm hızıyla sürerken, bir yandan da hazırlık maçları gerçekleştiriliyor ve yeni sezon öncesi takımlar eksiklerini görme şansı yakalıyor.

Bugün kimin maçı var?

16:00 SV Ried - Rams Başakşehir hazırlık maçı Yayın Yok

18:00 Beşiktaş - Mattersburg hazırlık maçı S Sport Plus

Bugün kimin maçı var?16:00 SV Ried - Rams Başakşehir hazırlık maçı Yayın Yok18:00 Beşiktaş - Mattersburg hazırlık maçı S Sport Plus

19:30 Widzew Lodz - Beşiktaş hazırlık maçı S Sport Plus

22:00 İspanya - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final TRT 1

19:30 Widzew Lodz - Beşiktaş hazırlık maçı S Sport Plus22:00 İspanya - Belçika FIFA 2026 Dünya Kupası Çeyrek Final TRT 1

Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?

Çeyrek final programı şöyle:

10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika

12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç

12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre

Dünya Kupası çeyrek final maçı ne zaman?Çeyrek final programı şöyle:10 Temmuz Cuma, TSİ 22.00: İspanya-Belçika12 Temmuz Cumartesi, TSİ 00.00: İngiltere-Norveç12 Temmuz Cumartesi, TSİ 04.00: Arjantin-İsviçre
Başlıklar :Dünya Kupasıçeyrek final maçlarıİspanyaBelçikaBeşiktaşMattersburg
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