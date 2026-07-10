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LGS 300 ,310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 390 puanla nereye girilir? LGS 300-350- 400 puan arası girilebilecek liseler hangileri?

LGS 300 ,310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 390 puanla nereye girilir? LGS 300-350- 400 puan arası girilebilecek liseler hangileri?

10:32, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS 300 ,310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 390 puanla nereye girilir? LGS 300-350- 400 puan arası girilebilecek liseler hangileri?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için en kritik aşamalardan biri olan lise tercih dönemi başlıyor. Merkezi sınav puanlarını öğrenen adaylar, şimdi puanlarına ve yüzdelik dilimlerine en uygun okulları belirleyebilmek için kapsamlı bir araştırma yürütüyor. Özellikle 300 ile 400 puan arasında sonuç alan öğrenciler; İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Eskişehir, Konya, Adana, Şanlıurfa ve diğer birçok ilde hangi liselere yerleşme şanslarının bulunduğunu öğrenmek istiyor. Tercih döneminde yalnızca puan değil, okulun geçen yıl oluşan yüzdelik dilimi, kontenjanı ve tercih yoğunluğu da belirleyici olacak. Bu nedenle adaylar, geçmiş yılların yerleştirme verilerini karşılaştırarak kendileri için en doğru tercih listesini hazırlamaya çalışıyor. Peki 300, 320, 340, 360, 380 ve 400 puanla hangi liseler tercih edilebilir? İşte il il tercih dönemine ışık tutacak lise seçenekleri...

Lise tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında puanlarına göre tercih edebilecekleri okullar geliyor. Özellikle 300 ila 400 puan aralığında sonuç alan adaylar, hem bulundukları şehirde hem de farklı illerde merkezi puanla öğrenci kabul eden liseleri karşılaştırmaya başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında seçim yapacak öğrenciler, puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Yerleştirme sürecinde oluşabilecek değişiklikleri göz önünde bulunduran adaylar, geçmiş yılların taban puanlarını inceleyerek başarı seviyelerine en uygun okulları belirlemeye çalışıyor. Peki 2026 LGS'de 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 ve 400 puanla hangi liseler tercih edilebilir? İşte merak edilen detaylar...

Lise tercih sürecinin başlamasıyla birlikte öğrencilerin en çok araştırdığı konuların başında puanlarına göre tercih edebilecekleri okullar geliyor. Özellikle 300 ila 400 puan aralığında sonuç alan adaylar, hem bulundukları şehirde hem de farklı illerde merkezi puanla öğrenci kabul eden liseleri karşılaştırmaya başladı. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liseleri arasında seçim yapacak öğrenciler, puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Yerleştirme sürecinde oluşabilecek değişiklikleri göz önünde bulunduran adaylar, geçmiş yılların taban puanlarını inceleyerek başarı seviyelerine en uygun okulları belirlemeye çalışıyor. Peki 2026 LGS'de 300, 310, 320, 330, 340, 350, 360, 370, 380, 390 ve 400 puanla hangi liseler tercih edilebilir? İşte merak edilen detaylar...

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?

2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

2026 LGS TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?2026 yılına ait lise taban puanları, yerleştirme işlemlerinin tamamlanmasının ardından oluşacak. Bu nedenle tercih döneminde öğrenciler, 2025 yılına ait taban puanlar ve yüzdelik dilimleri referans alarak tercihlerini yapacak. Güncel yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra 2026 taban puanları da netleşecek.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?

Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı. 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.

2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

LGS 150, 180, 200, 210, 220, 230, 240, 250, 260, 270, 280, 290 300 PUANLA HANGİ LİSEYE GİDİLİR?Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı. 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

2026 LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13-24 Temmuz 2026 tarihleri arasında yapılacak. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF AÇILDI MI?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

LGS TERCİH ROBOTU ROTA MAARİF AÇILDI MI?Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki tercih sürecinde okul bilgilerine erişimi kolaylaştırmak amacıyla, eğitim kurumlarına ait tüm bilgileri tek çatı altında toplayan "Rota Maarif" dijital platformunu 10 Temmuz'da hayata geçiriyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.
Başlıklar :LGSLGS puanıLgs lise kontenjanları
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