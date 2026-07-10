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LGS TERCİHLERİ TARİHLERİ SON DAKİKA 2026: MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS TERCİHLERİ TARİHLERİ SON DAKİKA 2026: MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

11:14, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 11:14, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS TERCİHLERİ TARİHLERİ SON DAKİKA 2026: MEB LGS tercihleri ne zaman başlayacak? LGS tercihleri nasıl yapılır?

LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için yeni ve en kritik aşama başlayacak. Hayalini kurduğu liseye yerleşmek isteyen yüz binlerce aday, tercih takviminin başlamasıyla birlikte puanları ve yüzdelik dilimleri doğrultusunda okul listesini oluşturacak. Milli Eğitim Bakanlığının yayımladığı takvim doğrultusunda gerçekleştirilecek tercih işlemleri, öğrencilerin gelecek dört yıllık eğitim hayatını şekillendirecek. Bu nedenle tercih tarihleri, başvuru yöntemi ve dikkat edilmesi gereken kurallar, öğrenciler ile veliler tarafından yakından takip ediliyor. Peki 2026 LGS tercihleri hangi tarihlerde yapılacak, başvurular nasıl gerçekleştirilecek? İşte tercih sürecine ilişkin bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte eğitim gündeminin odağı bu kez tercih sürecine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci, lise hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için tercih döneminin başlamasını beklerken, veliler de başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Doğru tercih yapabilmek için yalnızca puan değil, yüzdelik dilim, okul kontenjanı ve önceki yılların yerleştirme verileri de büyük önem taşıyor. Tercih döneminin başlamasına kısa süre kala gözler Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı resmi takvim ve tercih ekranına çevrilmiş durumda. Peki tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylar işlemlerini nasıl gerçekleştirecek?

LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte eğitim gündeminin odağı bu kez tercih sürecine çevrildi. Yüz binlerce öğrenci, lise hayaline bir adım daha yaklaşabilmek için tercih döneminin başlamasını beklerken, veliler de başvuru sürecine ilişkin ayrıntıları araştırıyor. Doğru tercih yapabilmek için yalnızca puan değil, yüzdelik dilim, okul kontenjanı ve önceki yılların yerleştirme verileri de büyük önem taşıyor. Tercih döneminin başlamasına kısa süre kala gözler Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı resmi takvim ve tercih ekranına çevrilmiş durumda. Peki tercih başvuruları ne zaman başlayacak ve adaylar işlemlerini nasıl gerçekleştirecek?

LGS TERCİHLERİ 2026

Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında tamamlayabilecek. Tercih sürecinde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda işlem yapacak. Kılavuzda yer alacak kurallar doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de gerçekleştirilebilecek.

LGS TERCİHLERİ 2026Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihinde sona erecek. Öğrenciler, tercih işlemlerini bu tarihler arasında tamamlayabilecek. Tercih sürecinde öğrenciler, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu doğrultusunda işlem yapacak. Kılavuzda yer alacak kurallar doğrultusunda merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de gerçekleştirilebilecek.

Tercih listesi oluşturulduktan sonra işlemlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri esas alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

Tercih listesi oluşturulduktan sonra işlemlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor. Tercih sürecinde öğrencilerin sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve yayımlanacak kontenjan bilgileri esas alınacak. Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Aynı tarihte birinci ve ikinci nakil başvuru süreci de başlayacak.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tercih dönemi 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Tercih sürecinin ardından yerleştirme işlemleri MEB tarafından yürütülecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

MEB LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı resmi takvime göre 2026 LGS tercihleri 13 Temmuz 2026 Pazartesi günü başlayacak. Tercih dönemi 24 Temmuz 2026 Cuma günü sona erecek. Öğrencilerin tercih işlemlerini belirtilen tarihler arasında tamamlamaları gerekiyor. Tercih sürecinin ardından yerleştirme işlemleri MEB tarafından yürütülecek ve sonuçlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?

2026 LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.

Tercih işlemlerinden önce öğrencilerin ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.

Kılavuz doğrultusunda oluşturulan tercih listesi e-Okul sistemi üzerinden tamamlandıktan sonra, tercihlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor.

Tercih sürecinde öğrenciler; sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek. Ayrıca merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılabilecek.

LGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR?2026 LGS tercih işlemleri e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.Tercih işlemlerinden önce öğrencilerin ve velilerin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu'nu dikkatle incelemesi gerekiyor.Kılavuz doğrultusunda oluşturulan tercih listesi e-Okul sistemi üzerinden tamamlandıktan sonra, tercihlerin okul müdürlüğü aracılığıyla onaylatılması gerekiyor.Tercih sürecinde öğrenciler; sınav puanları, yüzdelik dilimleri ve Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak kontenjan bilgilerini dikkate alarak tercihlerini oluşturabilecek. Ayrıca merkezi sınavla öğrenci alan okulların yanı sıra yerel yerleştirme ve pansiyonlu okul tercihleri de kılavuzda belirtilen esaslara göre yapılabilecek.
Başlıklar :lgsLGS tercihLGS tercih ekranı
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