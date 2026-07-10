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ŞA-RA enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? ŞARA enerji halka arz kaç lot verir?

ŞA-RA enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? ŞARA enerji halka arz kaç lot verir?

11:54, 10/07/2026, CumaG: Güncelleme: 11:54, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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ŞA-RA enerji halka arz sonuçları ne zaman açıklanır? ŞARA enerji halka arz kaç lot verir?

Şa-Ra Enerji İnşaat halka arz talep toplama bugün başladı. Şa-Ra Enerji, halka arzında talep toplama 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 09.00-17.00 saatleri arasında yapılacak; paylar sabit fiyatla 70,00 TL’den satışa sunulurken toplam 89 milyon lotluk arzla yaklaşık 6,23 milyar TL halka arz büyüklüğü hedefleniyor. Halka arzda bireysel yatırımcılar için eşit dağıtım yöntemi uygulanacağı için kişi başına düşecek lot sayısı toplam katılımcı sayısına göre değişecek. Şirketin Borsa İstanbul'da işlem göreceği hisse kodu ise SARAE olacak. Peki Şa-Ra Enerji kaç lot verecek, Şa-Ra Enerji halka arz katılım endeksine uygun mu, hangi bankalarda var?

Enerji sektörünün önemli oyuncularından Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplayarak halka arz sürecini başlatıyor. Sabit fiyat yöntemiyle pay başına 70,00 TL’den satışa sunulacak şirketin, toplamda 89 milyon lotluk dev ihraç büyüklüğüyle Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında lot dağıtımı ne kadar olacağı.


Enerji sektörünün önemli oyuncularından Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş., 8-9-10 Temmuz 2026 tarihlerinde 3 iş günü boyunca talep toplayarak halka arz sürecini başlatıyor. Sabit fiyat yöntemiyle pay başına 70,00 TL’den satışa sunulacak şirketin, toplamda 89 milyon lotluk dev ihraç büyüklüğüyle Yıldız Pazar'da işlem görmesi bekleniyor. Yatırımcıların en çok merak ettiği soruların başında lot dağıtımı ne kadar olacağı.

ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz tarihleri 8 Temmuz, 9 Temmuz, 10 Temmuz 2026 09:00-17:00 olarak belirlendi. Halka arzda dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak.

ŞA-RA ENERJİ İNŞAAT HALKA ARZ NE ZAMAN?Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz tarihleri 8 Temmuz, 9 Temmuz, 10 Temmuz 2026 09:00-17:00 olarak belirlendi. Halka arzda dağıtım yöntemi eşit dağıtım olacak.

ŞA-RA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz fiyatı/aralığı 70,00 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,02 olması bekleniyor.

ŞA-RA HALKA ARZ HİSSE FİYATI NE KADAR?Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz fiyatı/aralığı 70,00 TL olarak belirlendi. Şirketin toplam halka arz büyüklüğü yaklaşık 6,2 milyar TL olacak. Halka arz sonrası şirketin halka açıklık oranının %20,02 olması bekleniyor.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 89.000.000 lot dağıtacak. Halka arzın 44.500.000 lotu sermaye artırımı, 35.600.000 lotu Şadi Türk’ün ortak satışı ve 8.900.000 lotu Hilkat Mor’un ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.

Olası lot dağılımı ise şu şekilde:

150 Bin katılım ~ 225 Lot (15.750 TL).

250 Bin katılım ~ 135 Lot (9.450 TL).

350 Bin katılım ~ 96 Lot (6.720 TL).

500 Bin katılım ~ 67 Lot (4.690 TL).

700 Bin katılım ~ 48 Lot (3.360 TL).

1.1 Milyon katılım ~ 31 Lot (2.170 TL).

1.6 Milyon katılım ~ 21 Lot (1.470 TL).

2.2 Milyon katılım ~ 16 Lot (1.120 TL).

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KAÇ LOT DAĞITACAK?Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arz kapsamında toplamda 89.000.000 lot dağıtacak. Halka arzın 44.500.000 lotu sermaye artırımı, 35.600.000 lotu Şadi Türk’ün ortak satışı ve 8.900.000 lotu Hilkat Mor’un ortak satışı şeklinde gerçekleştirilecek.Olası lot dağılımı ise şu şekilde:150 Bin katılım ~ 225 Lot (15.750 TL).250 Bin katılım ~ 135 Lot (9.450 TL).350 Bin katılım ~ 96 Lot (6.720 TL).500 Bin katılım ~ 67 Lot (4.690 TL).700 Bin katılım ~ 48 Lot (3.360 TL).1.1 Milyon katılım ~ 31 Lot (2.170 TL).1.6 Milyon katılım ~ 21 Lot (1.470 TL).2.2 Milyon katılım ~ 16 Lot (1.120 TL).

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?

Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?

A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Acar Menkul Değerler A.Ş.

Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Anadolubank A.Ş.

Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.

Bizim Menkul Değerler A.Ş.

Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Burgan Bank A.Ş.

Colendi Menkul Değerler A.Ş.

Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

DenizBank A.Ş.

Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Garanti Bankası A.Ş.

ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ KATILIM ENDEKSİNE UYGUN MU?Şa-Ra Enerji İnşaat Tic. ve San. A.Ş. halka arzının katılım endeksine uygun olmadığı belirtilmiştir.ŞA-RA ENERJİ HALKA ARZ HANGİ BANKALARDA VAR?A1 Capital Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Acar Menkul Değerler A.Ş.Ahlatcı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alnus Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Alternatif Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Anadolubank A.Ş.Ata Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.Bizim Menkul Değerler A.Ş.Bulls Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Burgan Bank A.Ş.Colendi Menkul Değerler A.Ş.Deniz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.DenizBank A.Ş.Destek Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Fiba Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Garanti Bankası A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Global Menkul Değerler A.Ş.

Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye Halk Bankası A.Ş.

Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ing Bank A.Ş.

Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Türkiye İş Bankası A.Ş.

Marbaş Menkul Değerler A.Ş.

Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Midas Menkul Değerler A.Ş.

Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.

Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Piramit Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Qnb Bank A.Ş.

Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Şekerbank T.A.Ş.

Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Odea Bank A.Ş.

Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Teb A.Ş.

Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

Ünlü Menkul Değerler A.Ş.

Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T. Vakıflar Bankası T.A.O.

Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.

Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.

Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.

Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.

T.C. Ziraat Bankası A.Ş.

Ziraat Dinamik Banka A.Ş.

Pay Menkul Değerler A.Ş.

Prim Menkul Değerler A.Ş.

Gedik Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Global Menkul Değerler A.Ş.Halk Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye Halk Bankası A.Ş.Icbc Turkey Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ing Bank A.Ş.Investaz Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.İş Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Türkiye İş Bankası A.Ş.Marbaş Menkul Değerler A.Ş.Meksa Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Midas Menkul Değerler A.Ş.Osmanlı Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Oyak Yatırım Menkul Değerler A.Ş.PhillipCapital Menkul Değerler A.Ş.Pusulu Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Piramit Menkul Değerler A.Ş.Qnb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Qnb Bank A.Ş.Şeker Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Şekerbank T.A.Ş.Tacirler Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Odea Bank A.Ş.Teb Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Teb A.Ş.Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Trive Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Turkish Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Ünlü Menkul Değerler A.Ş.Vakıf Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T. Vakıflar Bankası T.A.O.Yapı Kredi Menkul Değerler A.Ş.Yapı ve Kredi Bankası A.Ş.Yatırım Finansman Menkul Değerler A.Ş.Ziraat Yatırım Menkul Değerler A.Ş.T.C. Ziraat Bankası A.Ş.Ziraat Dinamik Banka A.Ş.Pay Menkul Değerler A.Ş.Prim Menkul Değerler A.Ş.
Başlıklar :Şa-RaŞa-Ra EnerjiŞa-Ra Enerji halka arz
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