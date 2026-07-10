LGS merkezi yerleştirme nasıl yapılacak? MEB merkezi yerleştirme ile hangi okullar öğrenci alacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek. Peki LGS merkezi yerleştirme nasıl yapılacak? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine tercihler nasıl yapılacak?
13 Haziran’daki sınava 994 bin 358 öğrenci katılmıştı. 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı sonuçları açıklandı. Sonuçlara Milli Eğitim Bakanlığı’nın (MEB) sitesinden ulaşılabiliyor. Sözel 50, sayısal 40 olmak üzere 90 sorunun yöneltildiği sınavda 452 öğrenci tüm soruları doğru yanıtladı ve 500 tam puan aldı. Lise tercihleri 13-27 Temmuz’da alınacak. Sonuçlar ve boş kontenjanlar, 5 Ağustos’ta duyurulacak. Peki LGS yerleştirme nasıl olacak, sınavlı ve sınavsız lise tercihleri nasıl yapılacak? Fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerine tercihler nasıl yapılacak? İşte detaylar.
LGS merkezî yerleştirme nasıl yapılacak?
Merkezî yerleştirme; merkezî sınavla öğrenci alan fen liseleri, sosyal bilimler liseleri, Anadolu liseleri, Anadolu imam hatip liseleri, proje okulları ile mesleki ve teknik Anadolu liselerinin Anadolu teknik programlarına merkezî sınav puanı üstünlüğüne göre öğrencilerin tercihleri doğrultusunda yapılacak. Öğrenciler, sınavla öğrenci alan okullar listesinden 10 okula kadar tercih yapabilecek.
Sınavla öğrenci alan okullarda merkezî sınav puanının eşitliği hâlinde sırasıyla Okul Başarı Puanı (OBP) üstünlüğü, 8, 7 ve 6’ncı sınıflardaki Yıl Sonu Başarı Puanı (YBP), 8’inci sınıfta özürsüz devamsızlık yapılan gün sayısının azlığı, tercih önceliği ve eşitliğin bozulmaması hâlinde öğrencilerin doğum tarihine göre yaşı küçük olana bakılarak yerleştirme yapılacak.
Tüm öğrenciler yerel yerleştirme tercihi yapacak mı?
Merkezî sınava giren ve sınav puanına sahip olan öğrenciler dâhil tüm öğrencilerin, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okul tercihinde bulunmaları gerekiyor. Yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapılmaması durumunda öğrencilere merkezî sınavla öğrenci alan okullar ile pansiyonlu okullar tercih ekranı açılmayacak. Özel ortaöğretim kurumlarına ve yetenek sınavı ile öğrenci alan okullara kesin kayıt işlemini tamamlamış öğrenciler tercihte bulunamayacak.
Öğrenciler; merkezî sınav puanı ile öğrenci alan okullar, yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere üç grupta tercih yapabilecek. Merkezî sınava girmeyen öğrenciler ise yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ve pansiyonlu okullar olmak üzere iki grupta tercih yapabilecek.
Öğrenciler, ilk olarak yerel yerleştirme ile öğrenci alan okullar ekranından tercih yapabilecek ve yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek suretiyle en fazla 5 okul tercihi yapabilecek.
Tercihlerde aynı okul türünden (Anadolu lisesi, mesleki ve teknik Anadolu lisesi, Anadolu imam hatip lisesi) en fazla 3 okul seçilebilecek.
Yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar için tercihlerini gerçekleştiren öğrenciler, istemeleri hâlinde merkezî sınavla öğrenci alan okullar ekranından en fazla 10, pansiyonlu okullar tercih ekranından da en fazla 5 okul olmak üzere toplamda 20 okul tercihi yapabilecek.
LGS yerel yerleştirme tercihleri nasıl yapılacak?
Yerel yerleştirme tercih ekranındaki;
- Yeşil renk, öğrencinin ikamet adresinin bulunduğu “Kayıt Alanında” yer alan okulları,
- Mavi renk, öğrencinin ikamet adresine göre “Komşu Kayıt Alanında” bulunan okulları,
- Kırmızı renk ise öğrencinin kayıt alanı ve komşu kayıt alanı dışında kalan il içindeki diğer kayıt alanları ile il dışındaki kayıt alanlarında olan okulları gösterecek.
Özel öğretim kurumlarının kayıt işlemleri ile yetenek sınavıyla öğrenci alan okulların işlem ve kayıtları Ortaöğretim Kurumlarına Tercih ve Yerleştirme Takvimi’ne göre 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleşecek. Özel öğretim kurumlarına kayıt işlemini tamamlayan öğrencilere tercih ekranı açılmayacak olup öğrenciler, tercih süresi içinde kayıtlarını iptal ettirmeleri durumunda tercihte bulunabilecek.
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
Yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar, 5 Ağustos 2026 tarihinde “meb.gov.tr” adresinde ilan edilecek. Yerleştirmeye esas birinci nakil tercih başvuruları, 5-7 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınacak olup tercih sonuçları 10 Ağustos 2026 tarihinde açıklanacak. İkinci nakil tercih başvuruları ise 10-12 Ağustos 2026 tarihleri arasında alınarak 14 Ağustos 2026 tarihinde duyurulacak. Hiçbir yere yerleşemeyen öğrenciler için il ve ilçe öğrenci yerleştirme ve nakil komisyonlarına başvurular, 17-26 Ağustos 2026 tarihleri arasında yapılacak ve komisyonlar yerleştirme işlemlerini 28 Ağustos 2026 tarihinde tamamlayacak.
Yatılılık başvuruları 31 Ağustos-3 Eylül 2026 tarihleri arasında okul ve kurumlarca alınacak. Yatılılık yerleştirme sonuçları 4 Eylül 2026 tarihinde ilan edilerek e-Pansiyon üzerinden kayıt işlemleri gerçekleştirilecek.
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