Konya liseleri LGS taban puanlar, yüzdelik dilimleri 2026 e-Okul sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları listesi
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 13 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları, "meb.gov.tr" adresinden erişime açıldı. Merkezi sınav puanı ve genel yüzdelik dilimlerini öğrenen öğrenciler liselerin kaç puanla öğrenci aldıklarını sorgulamaya başladı. İşte Konya liseleri LGS taban puanlar, yüzdelik dilimleri 2026 e-Okul sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları listesi.
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında 14 Haziran'da yapılan merkezi sınavın sonuçları açıklandı. Sözel alandan 50, sayısal alandan 40 olmak üzere toplam 90 sorunun yöneltildiği merkezi sınav sonuçlarına göre tüm soruları doğru yanıtlayan 452 öğrenci 500 tam puan aldı. LGS kapsamında yapılacak ortaöğretim kurumları tercih süreci, 13 Temmuz Pazartesi günü başlayıp 27 Temmuz Pazartesi günü saat 17.00'ye kadar devam edecek. İşte Konya liseleri LGS taban puanlar, yüzdelik dilimleri 2026 e-Okul sınavlı sınavsız okul boş kontenjanları listesi.
KONYA LİSE TABAN PUANLARI 2026 AÇIKLANDI MI?
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanan takvime göre LGS sınav sonuçları 10 Temmuz’da açıklanırken, okulların boş kontenjanları da aynı gün ilan edilecek. Konya lise taban puanları her yıl farklılık gösteriyor. 2026 yılının taban puanları, yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra belli olacak. Adaylar bir önceki yılın taban puanlarına göre tercih listelerini hazırlayacak. Son yapılan yerleştirmelerde, Konya lise taban puanları şu şekilde;
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