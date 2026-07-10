LGS FULL ÇEKEN SAYISI AÇIKLANDI: LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2026 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte milyonlarca öğrencinin merak ettiği sorular da yanıt bulmaya başladı. Adaylar bir yandan sınav puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenirken, diğer yandan sınavın zirvesine çıkan Türkiye birincilerini araştırıyor. Her yıl büyük ilgi gören LGS birincileri listesinde bu yıl 500 tam puan almayı başaran öğrencilerin sayısı, hangi illerden çıktıkları ve eğitim gördükleri okullar da eğitim gündeminin en çok konuşulan başlıkları arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığının resmi açıklamalarıyla birlikte tam puan alan öğrenciler ve Türkiye genelindeki başarı dağılımı netleşirken, "2026 LGS Türkiye birincisi kim oldu?", "Kaç öğrenci 500 tam puan aldı?" ve "En fazla birinci hangi ilden çıktı?" soruları da yanıt buluyor. İşte 2026 LGS'de zirveye adını yazdıran öğrencilere ilişkin tüm detaylar...