UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu maç sonuçları: Maç kaç kaç bitti?
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu maçları başladı. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonununda birinci eleme turu maçlarının rövanşları ise 14-15 Temmuz'da yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçları, oynanan 6 mücadeleyle sona erdi. birinci eleme turu müsabakalarının rövanşları, 14-15 Temmuz'da yapılacak. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde bugün oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şöyle:
UEFA Avrupa Ligi birinci eleme turu maç sonuçları
Karabağ (Azerbaycan)-Vestri (İzlanda): 3-0
Dinamo Kiev (Ukrayna)-Cluj (Romanya): 0-0
Sheriff (Moldova)-Aluminij (Slovenya): 0-0
Hajduk Split (Hırvatistan)-Zilina (Slovakya): 2-0
CSKA Sofia (Bulgaristan)-Derry City (İrlanda): 3-2
Vojvodina (Sırbistan)-Ferencvaros (Macaristan): 1-2
UEFA Konferans Ligi maç sonuçları
UEFA Konferans Ligi'nde birinci eleme turu ilk maçlarına oynanan 3 müsabakayla devam edildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasında oynanan karşılaşmalar ve sonuçları şu şekilde:
Connah's Quay (Galler)-Ballkani (Kosova): 0-0
Differdange (Lüksemburg)-Ilves (Finlandiya): 0-0
Zire (Azerbaycan)-Torpedo Kutaisi (Gürcistan): 3-0
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