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LGS sonuçları nereden açıklanacak, nereden bakılır? LGS sınav sonuçlarına 2026 nasıl bakılır?

LGS sonuçları nereden açıklanacak, nereden bakılır? LGS sınav sonuçlarına 2026 nasıl bakılır?

09:13, 10/07/2026, Cuma
Yeni Şafak
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LGS sonuçları nereden açıklanacak, nereden bakılır? LGS sınav sonuçlarına 2026 nasıl bakılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları için beklenen gün geldi. Haziran ayında düzenlenen sınavın ardından gözlerini sonuç ekranına çeviren binlerce 8. sınıf öğrencisi ve veli, "LGS sonuçları açıklandı mı?", "LGS sonuçları nereden öğrenilir?" ve "LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlar, meb.gov.tr ve eba.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve istenen diğer bilgilerle giriş yapan öğrenciler; merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini, ders bazında doğru-yanlış cevap sayılarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek. MEB, sonuç belgelerini posta veya e-posta yoluyla göndermeyecek; internet üzerinden yayımlanan sonuçlar resmi tebliğ niteliği taşıyacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise gözler bu kez 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek lise tercih sürecine çevrilecek. İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı, tercih takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...

2026 LGS sonuçları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026'da iki oturum halinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları bugün meb.gov.tr ve eba.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuç ekranına giriş yapan adaylar; sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer derslerdeki doğru-yanlış cevap sayılarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek, internet üzerinden yayımlanan sonuçlar resmi bildirim olarak kabul edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih heyecanı da başlayacak. Bu nedenle binlerce aday, hem sonuç sorgulama ekranını hem de tercih takvimini yakından takip ediyor. Peki, LGS sonuçları nasıl sorgulanır, meb.gov.tr ve eba.gov.tr sonuç ekranına nasıl giriş yapılır, lise tercihleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...

2026 LGS sonuçları için öğrencilerin ve velilerin heyecanlı bekleyişi sona eriyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 13 Haziran 2026'da iki oturum halinde gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavının sonuçları bugün meb.gov.tr ve eba.gov.tr üzerinden erişime açılacak. Sonuç ekranına giriş yapan adaylar; sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini, Türkçe, Matematik, Fen Bilimleri ve diğer derslerdeki doğru-yanlış cevap sayılarını ayrıntılı olarak görüntüleyebilecek. Sonuç belgeleri adaylara posta veya e-posta yoluyla gönderilmeyecek, internet üzerinden yayımlanan sonuçlar resmi bildirim olarak kabul edilecek. Sonuçların açıklanmasıyla birlikte öğrenciler için tercih heyecanı da başlayacak. Bu nedenle binlerce aday, hem sonuç sorgulama ekranını hem de tercih takvimini yakından takip ediyor. Peki, LGS sonuçları nasıl sorgulanır, meb.gov.tr ve eba.gov.tr sonuç ekranına nasıl giriş yapılır, lise tercihleri hangi tarihte başlayacak? İşte tüm detaylar...

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?LGS kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları bugün (10 Temmuz 2026) "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Sınav sonuçlarının açıklanmasıyla Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu da yayımlanacak ve liselere yerleştirme süreci başlayacak.

LGS SONUÇ EKRANI || LGS 2026 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR, NASIL ÖĞRENİLİR?

LGS sonuçları Meb.gov.tr sonuç ekranı ve EBA üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C Kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yaparak sonuçlara detayları görüntüleyebilecek.

LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

MEBSONUC.MEB.GOV.TR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

LGS SONUÇ EKRANI || LGS 2026 SONUÇLARINA NEREDEN BAKILIR, NASIL ÖĞRENİLİR?LGS sonuçları Meb.gov.tr sonuç ekranı ve EBA üzerinden erişime açılacak. Adaylar T.C Kimlik no ve diğer bilgileri ile giriş yaparak sonuçlara detayları görüntüleyebilecek.LGS SONUÇ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZMEBSONUC.MEB.GOV.TR EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?

Ebeveyn ya da veli, e-Devlet bilgileri ile EBA'ya giriş yaparak ve Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile giriş şifresi alınır.

Öğretmen tarafından e-Devlet veya MEBBİS bilgiler ile EBA ekranına girilerek profil menüsünden Öğrenci Şifre seçeneği ile de giriş şifresi alınır.

Ebeveyn, veli veya öğretmenden alınan şifre ile EBA ekranına giriş yapılır.

Bu aşamadan sonra kullanmak üzere bir şifre belirlenir ve kutucuklara yazılır.

Daha sonra tercihe göre e-posta veya telefon bilgileri ile giriş yapılacak şifrenin unutulması halinde 'Profili' ekranı üzerinden yeni şifre düzenlenebilir.

EBA ŞİFRESİ NASIL ALINIR?Ebeveyn ya da veli, e-Devlet bilgileri ile EBA'ya giriş yaparak ve Profil menüsünden 'Öğrenci Şifre' seçeneği ile giriş şifresi alınır.Öğretmen tarafından e-Devlet veya MEBBİS bilgiler ile EBA ekranına girilerek profil menüsünden Öğrenci Şifre seçeneği ile de giriş şifresi alınır.Ebeveyn, veli veya öğretmenden alınan şifre ile EBA ekranına giriş yapılır.Bu aşamadan sonra kullanmak üzere bir şifre belirlenir ve kutucuklara yazılır.Daha sonra tercihe göre e-posta veya telefon bilgileri ile giriş yapılacak şifrenin unutulması halinde 'Profili' ekranı üzerinden yeni şifre düzenlenebilir.
Başlıklar :LGSLgs Sınav SonuçlarıLGS sonuçları sorgulama
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