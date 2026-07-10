LGS birincisi kim oldu, hangi ilden çıktı? 2026 LGS kaç kişi full yaptı, kaç soru bildi, yanlış yaptı?

LGS LİSE TABAN PUANLARI LİSTESİ-OKUL PUANLARI MEB.GOV.TR | 2026 LGS lise okul kontenjanları ve taban puanlar açıklandı mı, belli oldu mu? Bursa, Antalya, Kocaeli LGS okul taban puanları

2026 LGS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrencileri bekleyen tercih maratonu için geri sayım başladı. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanacak Ortaöğretime Geçiş Tercih ve Yerleştirme Kılavuzu, adayların tercih sürecinde izleyeceği yol haritasını belirleyecek. Bu süreçte en çok araştırılan konuların başında ise liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgileri geliyor. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Anadolu İmam Hatip Liseleri ile Mesleki ve Teknik Anadolu Liselerine yerleşmek isteyen öğrenciler, tercihlerini oluştururken geçmiş yıllarda oluşan yerleştirme verilerini dikkate alacak. Özellikle İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer illerdeki nitelikli liselerin taban puanları ile yüzdelik dilimleri adaylar tarafından yakından takip edilirken, "2026 LGS taban puanları açıklandı mı?", "Yüzdelik dilimler ne zaman belli olacak?" ve "Lise tercihleri hangi tarihte başlayacak?" soruları da eğitim gündeminin öne çıkan başlıkları arasında yer alıyor.