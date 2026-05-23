Memur ve emeklinin gözü Mayıs enflasyonunda: Kritik tarih belli oldu

Mayıs ayı enflasyon verisi için gözler Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıklayacağı kritik rakamlara çevrildi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın yayımladığı son Piyasa Katılımcıları Anketi’nde enflasyon beklentilerinin yukarı yönlü güncellenmesi dikkat çekerken, 3 Haziran’da açıklanacak TÜFE verilerinin memur ve emekli maaş zamlarından kira artış oranlarına, faiz beklentilerinden döviz piyasasına kadar birçok başlıkta belirleyici olması bekleniyor. Peki, Mayıs ayı enflasyon oranı ne kadar olacak, piyasanın beklentisi hangi seviyede ve açıklanacak veriler ekonomiyi nasıl etkileyecek?
TÜİK mayıs ayı enflasyon verisini ne zaman açıklayacak?
Mayıs ayı enflasyon verisi, ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıkları arasında yer alıyor. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2026 yılı Mayıs ayına ilişkin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) verilerini 3 Haziran 2026 Çarşamba günü saat 10.00’da yayımlayacak.
Açıklanacak veriler; faiz politikaları, döviz kuru hareketliliği ve maaş zam hesaplamaları açısından piyasalarda belirleyici rol oynayacak. Özellikle memur ve emeklilerin yılın ilk yarısına ilişkin 5 aylık enflasyon farkı da bu verilerle birlikte netleşecek.
TCMB’nin mayıs ayı enflasyon beklentisi açıklandı
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) yayımladığı Mayıs 2026 Piyasa Katılımcıları Anketi’nde, piyasanın enflasyon beklentilerine ilişkin güncel tahminler paylaşıldı.
Anket sonuçlarına göre:
- Mayıs ayı aylık enflasyon beklentisi yüzde 1,89 oldu.
- Yıllık enflasyon beklentisi ise yüzde 28,94 olarak kaydedildi.
TCMB’nin anketi; finansal sektör temsilcileri ile reel sektör katılımcılarının fiyat artış hızına ilişkin beklentilerini ortaya koyarken, yıl sonu ve uzun vadeli enflasyon tahminlerinde yukarı yönlü güncellemeler dikkat çekti.
Enflasyon verileri hangi alanları etkiliyor?
TÜİK tarafından açıklanan aylık enflasyon verileri, ekonomi yönetimi ve piyasa aktörleri açısından kritik göstergeler arasında yer alıyor.
Mayıs ayı enflasyon rakamlarının etkili olacağı başlıca alanlar şöyle:
- Memur ve emekli maaş zamları
- Kira artış oranları
- Faiz beklentileri
- Döviz kuru hareketleri
- İç tüketim ve yatırım eğilimleri
Ekonomi çevreleri, açıklanacak verilerin ardından Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın para politikası sürecine ilişkin yeni değerlendirmelerin gündeme gelebileceğini belirtiyor.