25 Mayıs Pazartesi hastaneler açık mı? Sağlık ocakları çalışıyor mu? Sağlık hizmetleri mesai bilgileri

25 Mayıs Pazartesi günü hastaneler, sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin açık olup olmayacağı milyonlarca vatandaş tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına yönelik açıklanan 9 günlük idari izin kararının ardından “25 Mayıs hastaneler açık mı?”, “Sağlık ocakları çalışıyor mu?”, “Poliklinikler hizmet verecek mi?” soruları gündeme geldi. Özellikle MHRS randevusu bulunan vatandaşlar, devlet hastaneleri, üniversite hastaneleri ve aile hekimliklerinin çalışma düzenine ilişkin son durumu merak ediyor. Peki, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü hastaneler kapalı mı, sağlık ocakları açık mı? İşte resmi çalışma takvimine göre sağlık kurumlarında son durum.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü devlet hastaneleri, poliklinikler ve aile sağlığı merkezlerinin çalışma düzeni vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Kurban Bayramı öncesi idari izin kararının ardından sağlık kuruluşlarının açık olup olmayacağı netleşti.


25 Mayıs’ta hastaneler açık olacak


25 Mayıs 2026 Pazartesi günü hastaneler ve sağlık ocakları normal çalışma düzenini sürdürecek. Kurban Bayramı öncesinde kamu çalışanlarına yönelik 9 günlük tatil kararı açıklansa da, 25 Mayıs tarihi resmi tatil kapsamında yer almıyor.


Bu nedenle devlet hastanelerinde poliklinik hizmetleri, muayene işlemleri ve diğer sağlık birimleri olağan mesai saatlerinde hizmet vermeye devam edecek. Üniversite hastanelerinde de mevcut çalışma düzeninin sürmesi bekleniyor.

Sağlık ocakları ve aile hekimlikleri çalışıyor mu?


Aile sağlığı merkezleri (ASM) ve sağlık ocakları da 25 Mayıs Pazartesi günü açık olacak. Vatandaşlar;


Muayene işlemlerini,

Reçete yenileme başvurularını,

Randevu ve sağlık raporu işlemlerini


standart mesai saatleri içerisinde gerçekleştirebilecek.

26 Mayıs Salı günü yarım gün uygulaması olacak


Kurban Bayramı arefesi nedeniyle 26 Mayıs 2026 Salı günü kamu kurumlarında yarım gün mesai uygulanacak. Bu kapsamda sağlık ocakları ve aile sağlığı merkezlerinin öğleden sonra kapalı olması bekleniyor.


Devlet hastanelerinde ise acil servis hizmetleri kesintisiz şekilde devam edecek.

