Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11’ler ve maç kadrosu

Bayern Münih ile Stuttgart, Almanya Kupası finalinde kupayı kazanmak için Berlin’de karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maç saati, canlı yayın kanalı, muhtemel ilk 11’ler, eksik oyuncular ve iki takım arasındaki dikkat çeken istatistikler netleşmeye başladı.

Bayern Münih - Stuttgart maçı bugün oynanacak

Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final mücadelesi, Berlin’deki Olympiastadion Berlin stadında yapılacak.

Karşılaşma bugün saat 21.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Jabloski görev yapacak.

Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Final karşılaşmasının, açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtildi.

Bundesliga sezonunu şampiyon tamamlayan Bayern Münih, sezonu iki kupayla kapatmayı hedefliyor. Stuttgart ise sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Bayern Münih ve Stuttgart'ta eksikler

Bayern Münih’te sakatlıkları bulunan bazı futbolcuların final maçında forma giyemeyeceği açıklandı.

Forma giymesi beklenmeyen isimler şöyle:

Alphonso Davies Manuel Neuer Serge Gnabry David Daiber Leon Klanac

Stuttgart cephesinde ise şu oyuncuların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı:

Ameen Al-Dakhil Justin Diehl Lazar Jovanovic

Bayern Münih - Stuttgart muhtemel ilk 11’ler

Karşılaşmanın resmi ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:

Bayern Münih: Urbig, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Musiala, Olise

Stuttgart: Nübel, Mittelstadt, Chabot, Hendriks, Leweling, Andres, Stiller, Nartey, Führich, Demirovic, Undav