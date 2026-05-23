Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda, saat kaçta? İlk 11’ler ve maç kadrosu

20:4223/05/2026, Cumartesi
Bayern Münih ile Stuttgart, Almanya Kupası finalinde kupayı kazanmak için Berlin’de karşı karşıya geliyor. Futbolseverlerin merakla beklediği mücadele öncesinde maç saati, canlı yayın kanalı, muhtemel ilk 11’ler, eksik oyuncular ve iki takım arasındaki dikkat çeken istatistikler netleşmeye başladı.

Bayern Münih - Stuttgart maçı bugün oynanacak


Almanya Kupası finalinde Bayern Münih ile Stuttgart karşı karşıya gelecek. Tek maç eleme usulüne göre oynanacak final mücadelesi, Berlin’deki Olympiastadion Berlin stadında yapılacak.


Karşılaşma bugün saat 21.00’de başlayacak. Mücadelede hakem Jabloski görev yapacak.

Bayern Münih - Stuttgart maçı hangi kanalda yayınlanacak?


Final karşılaşmasının, açıklanan bilgilere göre Sıfır TV ekranlarından canlı yayınlanacağı belirtildi.


Bundesliga sezonunu şampiyon tamamlayan Bayern Münih, sezonu iki kupayla kapatmayı hedefliyor. Stuttgart ise sezonun ilk kupasını kazanmak için sahaya çıkacak.

Bayern Münih ve Stuttgart’ta eksikler


Bayern Münih’te sakatlıkları bulunan bazı futbolcuların final maçında forma giyemeyeceği açıklandı.


Forma giymesi beklenmeyen isimler şöyle:


Alphonso Davies

Manuel Neuer

Serge Gnabry

David Daiber

Leon Klanac


Stuttgart cephesinde ise şu oyuncuların tedavilerinin sürdüğü aktarıldı:


Ameen Al-Dakhil

Justin Diehl

Lazar Jovanovic


Bayern Münih - Stuttgart muhtemel ilk 11’ler


Karşılaşmanın resmi ilk 11’leri henüz açıklanmadı. Takımların sahaya şu kadrolarla çıkması bekleniyor:


Bayern Münih: Urbig, Laimer, Tah, Upamecano, Stanisic, Kimmich, Pavlovic, Diaz, Musiala, Olise


Stuttgart: Nübel, Mittelstadt, Chabot, Hendriks, Leweling, Andres, Stiller, Nartey, Führich, Demirovic, Undav

İki takım arasında dikkat çeken istatistik


Bayern Münih ile Stuttgart bugüne kadar toplam 165 resmi maçta karşılaştı.


İki takım arasındaki rekabette öne çıkan istatistikler şöyle:


Bayern Münih: 98 galibiyet

Stuttgart: 38 galibiyet

Beraberlik: 29 maç

Stuttgart’ın gol sayısı: 217

Bayern Münih’in gol sayısı: 350

