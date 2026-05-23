YKS 2026 için geri sayım sürerken milyonlarca adayın gündeminde sınav tarihleri ve sınav giriş yerleri yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından uygulanacak TYT, AYT ve YDT oturumlarının tarihleri netleşirken, adaylar şimdi “YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM’nin yayımlayacağı sınav giriş belgeleriyle birlikte adayların okul, salon ve sıra bilgileri belli olacak. İşte YKS 2026 sınav takvimi, oturum saatleri ve sınav giriş belgesi sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar…
YKS 2026 için sınav takvimi netleşirken, milyonlarca adayın gündeminde sınav giriş yerleri bulunuyor. ÖSYM tarafından yapılacak açıklama öncesinde TYT, AYT ve YDT oturum tarihleri ile sınav saatleri yeniden gündeme geldi.
YKS 2026 ne zaman yapılacak?
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için kritik süreç hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından düzenlenen YKS 2026 kapsamında adaylar, sınav tarihleri ve sınav giriş belgelerine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor.
2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nın (YKS) üç oturumu, haziran ayında gerçekleştirilecek. Sınav takvimine göre oturum tarihleri ve süreleri şöyle:
- Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT): 20 Haziran 2026 Cumartesi saat 10.15
- Süre: 165 dakika
- Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 21 Haziran 2026 Pazar saat 10.15
- Süre: 180 dakika
- Oturum Yabancı Dil Testi (YDT): 21 Haziran 2026 Pazar saat 15.45
- Süre: 120 dakika
YKS sınav giriş yerleri açıklandı mı?
ÖSYM’nin mevcut duyurularına göre YKS 2026 sınav giriş yerleri henüz açıklanmadı. Adayların sınava gireceği okul, salon ve sıra bilgilerini içeren sınav giriş belgeleri şu an için erişime açılmış değil.
Geçmiş yıllardaki uygulamalar dikkate alındığında, sınav giriş belgelerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce yayımlanması bekleniyor. Bu kapsamda YKS sınav giriş yerlerinin 10-11 Haziran 2026 tarihleri civarında ilan edilmesi öngörülüyor.
Sınav giriş belgeleri nasıl sorgulanacak?
ÖSYM’nin resmi açıklamasının ardından adaylar, sınav giriş belgelerine kurumun Aday İşlemleri Sistemi üzerinden erişebilecek. Belgelerde şu bilgiler yer alacak:
- Sınava girilecek okul bilgisi
- Salon ve sıra numarası
- Sınav saati
- Aday fotoğrafı ve kimlik bilgileri
Yetkililer, adayların sınav belgelerini önceden kontrol etmeleri ve sınav günü yaşanabilecek yoğunluklara karşı hazırlıklı olmaları gerektiğini belirtiyor.
Adayların gözü ÖSYM duyurularında
Üniversiteye giriş sürecinin en önemli aşamalarından biri olan YKS öncesinde adaylar, özellikle sınav merkezi ve giriş belgesi açıklamalarını yakından takip ediyor. ÖSYM’nin resmi internet sitesi üzerinden yapılacak yeni duyuruların, sınav sürecinin kalan aşamalarına yön vermesi bekleniyor.