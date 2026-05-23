Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı

16:5723/05/2026, Cumartesi
Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı.
Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca’ya silahlı saldırı düzenlendi. Ayağından yaralandığı öğrenilen Alim Karaca’nın hastanede tedavisi sürüyor.

Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca, uğradığı silahlı saldırı sonucu ayağından yaralandı. Olay sonrası hastaneye kaldırılan Karaca’nın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Edinilen bilgilere göre, saldırganın, yüzünde maske ile Karaca’nın evinin bulunduğu bölgeye geldiği ve burada silahla ateş açtığı öğrenildi. Saldırının ardından şüphelinin olay yerinden kaçtığı, kaçış sırasında ise inşaat halindeki bir bölgede görüldüğü öne sürüldü.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Alim Karaca’nın sağlık durumuyla ilgili resmi açıklama beklenirken, polis ekipleri kaçan şüphelinin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Fethiye Kaymakamı Fatih Akkaya, hastaneye gelerek Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca'nın sağlık durumu hakkında bilgi aldı. Kaymakam Akkaya hastane çıkışında, "Başkanımızın sağlık durumu gayet iyi. Gerekli tedavisi doktorlarımız tarafından yapılıyor. Fail ve failleri yakalamak için çalışmalarımız sürüyor.


