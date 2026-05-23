MHP Lideri Devlet Bahçeli'den Siyaset Okulu Sertifika Töreni'nde net mesajlar: Siyaset çıkar yarışı değildir

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, siyasetin doğası, milli kültür ve Türkiye'ye yönelik bölgesel tehdit iddiaları üzerine doğrudan mesajlar veren Bahçeli, "İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu" yönündeki senaryolara sert tepki gösterdi. Siyasetin bir çıkar yarışı olmadığının ve toplumsal sorunlara çözüm üretmesi gerektiğinin altını çizen MHP lideri, "Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir" dedi.

Devlet Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Milliyetçi Hareketçi Partisi, Siyaset ve Liderlik okulunun ortaya koyduğu faliyetler açısından adından söz ettiren bir okuldur. Günümüzün iletişim süreçlerini sağduyulu bir şekilde kavramaktadır. Gençlerimiz önce bilgi sonra değer ve tarihi bilinci yaşamaya içinde bulunduğu topluma değer katıyor.

Akılsız bir bilgi neredeyse bilgisizlik olarak düşünülür.

Bir millet kültürünü milli sınırlar içinde serpilmesi, ekilip biçilmiş ürünlerini o sınırlar açısından tüketilmesini işaret eder. Kültür bir üründür ve bir takım aşamaların neticesinde meydana gelir. Elma çekirdeği nasıl elma değilse zihne ekilen şeyler de aynı hal üzerinde kalmazlar. Kalırlarsa bu taklit olur.

Töre, sadece yazılı olmayan yasalar değil, Türk milletinin genel kabul ettiği hayat tarzıdır. Bilgi toplumun ortak tecrubesi ile şekillenir.

Bilgi ancak kültürel değerlerle ve erdemle birleştiğinde toplumda saygı görür. Türk düşünce mirasında bilgi ancak erdem ve ahlakla birleştiğinde gerçek değerini bulur. Siyaset çıkar yarışı değildir. Siyaset toplumsal sorunlara çözüm üretmelidir. Devletle kavgaya tutuşanların yaptığı siyaset değildir.

Tarihin doğru yerinde duruyoruz.

Bazı platformalar ve tarih bilmez aktörler aracılığıyla İran'dan sonraki hedefin Türkiye olduğu söylenmektedir. Bu iddia boşa çıkacaktır.

Yaşadığımız coğrafya tarihinin sırtımıza yüklediği sorumluluklarla olanlara çözümsüzlükle bakmıyoruz. Akıl varsa bilgi varsa çözüm bulunacak diyenlerdeniz. Bu coğrafyada gerçekleşen her olay dünyayı etkileyecektir. Üzerinde yaşadığımız coğrafya büyük imparator coğrafyasıdır. İnanıcımız tamdır, gözümüz keskindir amacımız hak yoludur. 19. yüzyılda ortaya çıkan gelişmeler 20. yüzyılı şekillendirdiği gibi içinde bulunduğumuz yüzyılın temelini oluşturmaktadır.

Terörsüz Türkiye kardeşlik projesidir. Terörsüz Türkiye huzur için tarihi sorumluluktur. Terörsüz Türkiye bölgesel çatışmalar, zamanın ruhunu okuyan bir devlet politikasıdır. Bu düşünce ile kararlar almalı milletimizin huzurunu rehber almalıyız.



