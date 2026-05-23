Kılıçdaroğlu’ndan Özgür Özel’e dikkat çeken gönderme: Yeni görevi hayırlı olsun

CHP’de mutlak butlan kararı sonrası siyasi hareketlilik sürerken, mahkeme kararıyla tedbiren genel başkanlık görevine iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Özgür Özel ile henüz görüşmediğini belirten Kılıçdaroğlu’nun, “Yeni görevi hayırlı olsun” sözleri kulislerde yeni tartışmaları beraberinde getirdi.

Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarından öne çıkan başlıklar şu şekilde;

Dün size söz vermiştim açıklama yapacağım diye. Ses tellerimdeki sorun devam ediyor. Bu sabah yeni bir gelişme oldu. Özgür Bey'e yeni görevi hayırlı olsun. Daha görüşme gerçekleşmedi. Kendisi bana sizi arayacağım demişti. Bu görüşme belki bugün gerçekleşir.

CHP, köklü bir partidir. CHP'yi kuruluşundaki kodlara yeniden kavuşturacağız. Partinin ahlaki değerleriyle ilgili şimdiye kadar eleştiri gelmemişti, şimdi geliyor.

Partiyi ayrıştıracak söylemlerden kaçınmak gerekiyor. Bu parti Cumhuriyeti kuran bir partidir.

Bir başka önemli nokta; bizi parti kültürümüzde hiçbir genel başkan için aşağılayıcı negatif dil kullanılmaz. Beni eleştiren genel başkanlar vardı hep saygı çerçevesinde yaklaştım. Kavgalı bir ortam yaratmak doğru değildir. Bu partiyi kendi içinde ayrıştıran dilden uzak durmamız lazım.



