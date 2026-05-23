İslam Memiş'ten yatırımcılara 'Bayram tatili' uyarısı: Düğün yapacaklar ve altın borcu olanlar dikkat

9 günlük bayram tatili öncesi piyasalarda nefesler tutulurken, yatırımcıların gözü kulağı uzman isimlerden gelecek kritik uyarılara çevrildi. Altın, döviz ve borsa cephesinde yaşanan son gelişmeleri değerlendiren Finans Analisti İslam Memiş, tatil öncesi tablonun detaylı bir röntgenini çekti. Özellikle kurlarda yaşanan stabil seyre ve ekonomi yönetiminin devrede olan kontrol mekanizmalarına dikkat çeken Memiş, borsa yatırımcıları için değerlendirilebilecek kritik alım fırsatlarını paylaştı. "Dolara kıyasla daha ucuz kaldı" diyerek o döviz cinsini işaret eden uzman isim, altın borcu olanlara ve düğün yapacaklara da bayram öncesi dikkat çeken bir çağrıda bulundu.
Dövizdeki sakinlik borsada hissediliyor
Piyasaların bayram tatili öncesindeki nabzını tutan Memiş, döviz kurlarındaki yatay seyrin Borsa İstanbul cephesinde yoğun bir şekilde hissedildiğini belirtti. Ekonomi yönetiminin attığı adımların ve toplantıların yakından izlendiğini hatırlatan uzman isim, piyasalardaki kontrol mekanizmalarına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:
"Döviz kurlarında stabil, sakin bir seyir var. Buradaki baskılanma süreci halen devam ediyor. Özellikle bunun etkisini borsa tarafında gördük ve hissettik. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek başkanlığında Finansal Komite tekrar toplandı. Burada yeni kararlar alınacak mı, bunu yakından takip etmeye devam ediyoruz. Yine güçlü bir finans şokuna karşı dayanıklı bir ekonomi modelinden bahseden bir Şimşek vardı karşımızda."
Borsa İstanbul'da işlem gerçekleştiren yatırımcılar için kritik seviyeleri işaret eden deneyimli analist, piyasadaki mevcut durumun hem kısa hem de orta ve uzun vadeli yansımalarını şu sözlerle değerlendirdi:
"Kısa vadede ve orta ve uzun vadede bunun etkilerini farklı yorumlamak lazım. Kısa vadede olumlu etkileri, borsa işlem yapacak yatırımcılar 12.800 - 12.500 puan seviyelerini, destek seviyelerini bir alım fırsatı olarak değerlendirebilir. Orta ve uzun vadede borsa tarafında yükseliş yönlü beklentimiz tekrar devam ediyor."
Dokuz günlük uzun bayram tatilinin piyasalara olası yansımalarını da ele alan İslam Memiş, yurt dışı piyasalarla yaşanacak olan zamanlama farklılıklarına değindi. Tatil dönüşü için daha iyimser bir tablo çizen Memiş, piyasa takvimi hakkında şunları kaydetti:
"Kısa vadede bir dalgalanma süreci devam eder. Ancak pazartesi günü, önümüzdeki hafta haftanın ilk işlem gününde Amerikan piyasaları kapalı. Biz de bugünlerden itibaren 9 günlük bayram tatiline çıkıyoruz."
"Türkiye iç piyasaları tatilde olduğu için çok olumsuz bir etki olmayacaktır. Bayram sonrası da biraz daha yatışan, biraz daha iyimser bir piyasa beklediğimi söyleyebilirim"
Altın borcu olanlara kritik uyarı
Altın ve gümüş piyasasındaki güncel rakamları masaya yatıran uzman isim, yaz aylarında düğün hazırlığı yapanları ve altın borcu olanları yakından ilgilendiren tavsiyelerde bulundu. Gram altın tarafında yükseliş beklentisinin korunduğunu aktaran Memiş'in altın değerlendirmesi şöyle oldu:
"Altın, gümüş tarafında haftayı, bayram öncesinde yine sakin, yatay bir süreçte tamamlıyoruz. 4.534 dolar seviyesinde olan bir ons altın var"
"Gram altın TL fiyatı Kapalıçarşı piyasasında, serbest piyasalarda yine 6.665 lira seviyesinde. Düşük bir kur var karşımızda. Altın tarafında yükseliş yönlü beklentimizi tekrar korumaya devam ediyoruz. Düğün yapacaklar, altın borcu olanlar tekrar bu düşüş seyri, işçiliksiz altın fiyatlarını değerlendirmesi gerekiyor."
Euro tarafında yükseliş beklentisi
Son günlerde döviz kurları arasında özellikle Euro ve Dolar paritesindeki dalgalanmalara dikkat çeken finans analisti, Euro tarafındaki değer kaybının kalıcı olmayacağını öngörüyor. Yatırımcılar için Euro'nun mevcut konumunu dolar karşısında oldukça cazip bulan Memiş, sözlerini şöyle tamamladı:
"Döviz kurunda bir atak yok. Euro bu hafta değer kaybetti. Euro/Dolar paritesi 1.16 seviyesinin altına sarktı. Tekrar yukarı yönlü hareketler bekliyoruz Euro/Dolar paritesinde. Euro/TL kuru 53 lira seviyesinde. Burada yine yukarı yönlü hareketler beklediğimiz için Euro'nun dolara kıyasla daha ucuz olduğunu söyleyebiliriz."