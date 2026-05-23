Memur emeklisi 5 aylı enflasyon farkı ne zaman açıklanacak? 4 aylık enflasyonla Memur maaşı zam oranı yüzde kaç oldu?

Memur ve memur emeklilerinin maaş zammı gündemin en önemli başlıkları arasında yer alıyor. 4 aylık enflasyon verisiyle birlikte geçici hesaplamalar yapılırken, kesin zam oranının Temmuz ayında netleşmesi bekleniyor.
Memur maaşlarına yapılacak 2026 Temmuz zammı için gözler TÜİK’in açıklayacağı enflasyon verilerine çevrilmiş durumda. Ocak–Nisan dönemini kapsayan 4 aylık verilerle birlikte zam hesaplamalarında ilk tablo ortaya çıkarken, kesin oran için kritik süreç devam ediyor.
SON 4 AYLIK ENFLASYON FARKIYLA MEMUR ZAMMI NE KADAR?
Memur ve memur emeklileri için kesinleşen 4 aylık zam oranı toplu sözleşme zammı eklendiğinde % 10,51 oldu.
5 AYLIK MEMUR ZAMMI ENFLASYONU AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu, Mayıs ayı enflasyonunu 3 Haziran 2026 Çarşamba günü açıklayacak böylelikle 5 aylık memur zammı enflasyon farkı ortaya çıkacak.