Bankalar 25 Mayıs Pazartesi açık mı? Arefe günü bankalar kaça kadar çalışacak? Çalışma düzeni netleşti

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankaların açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı tatili öncesinde milyonlarca vatandaşın gündeminde yer alıyor. EFT, FAST, havale ve şube işlemlerini planlayanlar “25 Mayıs bankalar açık mı, arefe günü bankalar kaça kadar çalışıyor?” sorusuna yanıt ararken, kamu ve özel bankaların bayram haftası çalışma düzeni netleşti. Kurban Bayramı arefesi olan 26 Mayıs Salı günü uygulanacak yarım gün mesaisiyle birlikte, EFT saatleri, FAST işlemleri ve resmi tatil sürecinde bankaların hizmet durumu da belli oldu.

25 Mayıs Pazartesi bankalar açık mı?

2026 Kurban Bayramı tatili öncesinde banka işlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, “25 Mayıs bankalar açık mı?” sorusunun yanıtını araştırıyor. Kurban Bayramı resmi tatili 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacağı için 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü bankalar normal çalışma düzeninde hizmet verecek.

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Garanti BBVA, İş Bankası, Akbank ve Yapı Kredi başta olmak üzere kamu ve özel bankaların şubeleri, standart mesai saatlerinde açık olacak.

Bu kapsamda:

EFT işlemleri normal mesai akışında gerçekleşecek FAST sistemi gün boyunca kullanılabilecek Şubelerde bireysel ve ticari işlemler sürdürülecek

Arefe günü bankalar kaça kadar açık olacak?

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 2026 dini günler takvimine göre Kurban Bayramı arefe günü 26 Mayıs Salı gününe denk geliyor. Resmi tatil uygulaması nedeniyle bankalar bu tarihte yarım gün çalışacak.

Bankaların 26 Mayıs Salı günü çalışma düzeni şöyle:

Açılış saati: 09.00 Kapanış saati: 12.30 veya en geç 13.00

Öğleden sonra ise banka şubeleri resmi tatil nedeniyle kapalı olacak.

EFT ve FAST işlemlerinde bayram düzeni

Arefe günü saat 13.00’ten sonra gerçekleştirilecek EFT işlemleri, resmi tatilin ardından ilk iş günü olan 1 Haziran 2026 Pazartesi günü hesaplara aktarılacak.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın anlık para transfer sistemi olan FAST ise limitler dahilinde 7 gün 24 saat kullanılmaya devam edecek.

Kurban Bayramı boyunca bankalar kapalı olacak

Kurban Bayramı süresince banka şubelerinde hizmet verilmeyecek. Bankaların kapalı olacağı tarihler şu şekilde:

27 Mayıs Çarşamba: Bayramın 1. günü

28 Mayıs Perşembe: Bayramın 2. günü

29 Mayıs Cuma: Bayramın 3. günü

30 Mayıs Cumartesi: Bayramın 4. günü

Bankalar, bayram tatilinin ardından 1 Haziran 2026 Pazartesi günü yeniden normal mesai düzenine dönecek.

Bayram süresince vatandaşlar işlemlerini ATM, mobil bankacılık ve internet bankacılığı kanalları üzerinden sürdürebilecek.