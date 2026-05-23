Hull City Premier Lig’e çıktı mı? Hull City Middlesbrough maçı kaç kaç? Wembley finalinde canlı skor ve tüm detaylar

1 /5 İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough karşı karşıya geliyor. Wembley Stadı’nda oynanan mücadele, İngiltere Premier Lig’e yükselecek son takımı belirleyecek.

İngiltere Championship play-off finalinde Hull City ile Middlesbrough, Premier Lig’e yükselmek için kozlarını paylaşıyor. Başkent Londra’daki Wembley Stadium’nda oynanan karşılaşma TSİ 17.30’da başladı.

Karşılaşmanın oynandığı dakikalarda mücadelede golsüz eşitlik sürüyor.

Türk iş insanı Acun Ilıcalı’nın sahibi olduğu Hull City, 2016-2017 sezonundan sonra ilk kez Premier Lig’e yükselmeyi hedefliyor.

Hull City ile Middlesbrough arasındaki mücadelede ilk yarı 0-0'lık eşitlikle tamamlandı.

İngiltere Championship’te sezonu ilk iki sırada tamamlayan Coventry City ile Ipswich Town doğrudan Premier Lig’e yükselmişti.

Play-off finali ise Premier Lig’e çıkacak üçüncü ve son takımı belirliyor.

Hull City, daha önce:

2008’de Bristol City’ye karşı, 2016’da Sheffield Wednesday’e karşı

oynadığı play-off finallerini kazanarak Premier Lig bileti almıştı.