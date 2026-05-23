Jandarma tayin sonuçları son durum 2026! Jandarma tayin sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Haziran ayı yaklaşırken jandarma tayin ve atama sonuçları gündemde. Binlerce personel ve aileleri merakta: “Sonuçlar ne zaman açıklanacak?” sorusunun cevabı için resmi duyurular bekleniyor. Tayin döneminde personelin hizmet süresi, görev ihtiyacı ve aile birliği gibi kriterler ön planda tutuluyor. Özellikle eşlerin kamu görevlisi olması durumunda eş durumu mazereti de değerlendirme sürecine dahil ediliyor. Şark görevini tamamlayan personelin yeni görev yerleri belirlenirken, batı illerine yapılacak atamalar da sonuç listeleriyle birlikte netleşecek.