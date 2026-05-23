Kurban Bayramı idari tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi noterler açık mı? İşte çalışma düzeni

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesinde araç satışı, vekaletname ve resmi işlem planı yapan milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Kabine tarafından alınan 9 günlük idari izin kararının ardından gözler Türkiye Noterler Birliği’nin çalışma düzenine çevrilirken, nöbetçi noter uygulamasının bayram öncesi süreçte geçerli olup olmadığı da merak konusu oldu. Özellikle “25 Mayıs’ta noter açık mı?”, “Pazartesi nöbetçi noter var mı?” ve “Araç satışı yapılabilecek mi?” soruları internette en çok aratılan başlıklar arasına girdi. Bayram öncesi resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için noterlerin çalışma takvimi netleşti.

25 Mayıs 2026'da noterler açık mı?

25 Mayıs 2026'da noterler açık mı?

Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasının ardından, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü noterlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Araç alım-satım, vekaletname, sözleşme onayı ve ihtarname gibi işlemleri bulunan vatandaşlar, noterlerin hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor.

Kabine kararı doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu personeli idari izinli sayılacak. Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) uygulamasına göre noterler, resmi kurumlar ve bankalarla bağlantılı işlem yürüttüğü için idari tatil günlerinde hizmet vermiyor.

Bu kapsamda:

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki noterler kapalı olacak. Normal noterlik işlemleri gerçekleştirilemeyecek. Resmi işlemler için bayram sonrası mesai günlerinin beklenmesi gerekecek.

Pazartesi günü nöbetçi noter var mı?

Vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri de nöbetçi noter uygulaması oldu. Türkiye Noterler Birliği’nin mevcut uygulamasına göre nöbetçi noter sistemi yalnızca hafta sonlarında uygulanıyor.

Buna göre:

Nöbetçi noter hizmeti sadece Cumartesi ve Pazar günleri veriliyor. Hafta içine denk gelen idari izin günlerinde nöbetçi noter uygulaması yapılmıyor. 25 Mayıs Pazartesi günü nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek.