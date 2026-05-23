Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Kurban Bayramı idari tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi noterler açık mı? İşte çalışma düzeni

Kurban Bayramı idari tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi noterler açık mı? İşte çalışma düzeni

22:5323/05/2026, Cumartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesinde araç satışı, vekaletname ve resmi işlem planı yapan milyonlarca vatandaşın gündemine oturdu. Kabine tarafından alınan 9 günlük idari izin kararının ardından gözler Türkiye Noterler Birliği’nin çalışma düzenine çevrilirken, nöbetçi noter uygulamasının bayram öncesi süreçte geçerli olup olmadığı da merak konusu oldu. Özellikle “25 Mayıs’ta noter açık mı?”, “Pazartesi nöbetçi noter var mı?” ve “Araç satışı yapılabilecek mi?” soruları internette en çok aratılan başlıklar arasına girdi. Bayram öncesi resmi işlemlerini tamamlamak isteyen vatandaşlar için noterlerin çalışma takvimi netleşti.

25 Mayıs 2026 Pazartesi günü noterlerin açık olup olmayacağı, Kurban Bayramı öncesi resmi işlemleri bulunan vatandaşların gündeminde yer alıyor. Türkiye Noterler Birliği’nin uygulaması kapsamında noterlerin çalışma düzeni ve nöbetçi noter durumu netleşti.

25 Mayıs 2026’da noterler açık mı?


Kurban Bayramı tatilinin kamu çalışanları için 9 güne çıkarılmasının ardından, 25 Mayıs 2026 Pazartesi günü noterlerin çalışıp çalışmayacağı merak konusu oldu. Araç alım-satım, vekaletname, sözleşme onayı ve ihtarname gibi işlemleri bulunan vatandaşlar, noterlerin hizmet verip vermeyeceğini araştırıyor.


Kabine kararı doğrultusunda 25 Mayıs Pazartesi günü kamu personeli idari izinli sayılacak. Türkiye Noterler Birliği’nin (TNB) uygulamasına göre noterler, resmi kurumlar ve bankalarla bağlantılı işlem yürüttüğü için idari tatil günlerinde hizmet vermiyor.


Bu kapsamda:


25 Mayıs 2026 Pazartesi günü Türkiye genelindeki noterler kapalı olacak.

Normal noterlik işlemleri gerçekleştirilemeyecek.

Resmi işlemler için bayram sonrası mesai günlerinin beklenmesi gerekecek.

Pazartesi günü nöbetçi noter var mı?


Vatandaşların en çok araştırdığı başlıklardan biri de nöbetçi noter uygulaması oldu. Türkiye Noterler Birliği’nin mevcut uygulamasına göre nöbetçi noter sistemi yalnızca hafta sonlarında uygulanıyor.


Buna göre:


Nöbetçi noter hizmeti sadece Cumartesi ve Pazar günleri veriliyor.

Hafta içine denk gelen idari izin günlerinde nöbetçi noter uygulaması yapılmıyor.

25 Mayıs Pazartesi günü nöbetçi noterler de hizmet vermeyecek.

Resmi işlemler bayram sonrasına kalacak


Noter işlemleriyle birlikte araç satış, vekaletname düzenleme ve resmi onay işlemlerinin de bayram sonrasındaki ilk mesai gününe ertelenmesi bekleniyor. Vatandaşların işlem planlamalarını noterlerin kapalı olacağı takvime göre yapmaları gerekiyor.

#kurban bayramı
#noterler
#25 mayıs 2026
#idari tatil
#nöbetçi noter
#türkiye noterler birliği
#araç satışı
#vekaletname
#resmi işlemler
#bayram tatili
#kamu hizmetleri
#noter çalışma saatleri
#noterler açık mı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Kurban Bayramı idari tatilinde noterler açık mı, kapalı mı? 25 Mayıs 2026 Pazartesi noterler açık mı? İşte çalışma düzeni