Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP personel alımı 2026: Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak 92 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci resmen başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre KPSS puanıyla mülakatsız gerçekleştirilecek alımlarda; başvuru tarihleri, kadro dağılımı, KPSS taban puanları ve özel şartlar adayların gündeminde yer alıyor. Koruma ve güvenlik görevlisinden mühendis kadrolarına kadar birçok pozisyon için açılan ilan kapsamında başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 25 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.



Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 92 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, 2024 KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakatsız şekilde değerlendirilecek.

DKMP personel alımı başvuruları 25 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak, 3 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.

Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Adaylar işlemlerini:

e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla, ya da Kariyer Kapısı platformu üzerinden tamamlayabilecek.

Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

İlana göre 18 personel merkez teşkilatına, 74 personel ise taşra teşkilatına alınacak.

Merkez teşkilatı kadroları 7 Büro personeli 4 Mühendis 1 Veteriner hekim 1 Biyolog 1 Şehir plancısı 3 Tekniker 1 Mimar Taşra teşkilatı kadroları 29 Koruma ve güvenlik görevlisi 31 Destek personeli (temizlik ve şoför) 4 Orman muhafaza memuru 1 Mühendis 4 Tekniker 2 Teknisyen 3 Büro personeli

DKMP sözleşmeli personel alımı için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.

Genel başvuru şartları arasında şu kriterler yer aldı:

Kamu görevinden çıkarılmamış olmak Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak İlanda belirtilen belge ve sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olmak