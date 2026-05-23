Tarım ve Orman Bakanlığı DKMP personel alımı 2026: Başvuru tarihi, şartlar ve kadro dağılımı belli oldu

21:5723/05/2026, Cumartesi
Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılacak 92 sözleşmeli personel alımı için başvuru süreci resmen başlıyor. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayımlanan ilana göre KPSS puanıyla mülakatsız gerçekleştirilecek alımlarda; başvuru tarihleri, kadro dağılımı, KPSS taban puanları ve özel şartlar adayların gündeminde yer alıyor. Koruma ve güvenlik görevlisinden mühendis kadrolarına kadar birçok pozisyon için açılan ilan kapsamında başvurular e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden yapılacak.

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü, merkez ve taşra teşkilatlarında görevlendirilmek üzere 92 sözleşmeli personel alımı yapacağını duyurdu. Başvurular 25 Mayıs-3 Haziran 2026 tarihleri arasında e-Devlet ve Kariyer Kapısı üzerinden alınacak.


DKMP personel alımı başvuruları ne zaman yapılacak?


Tarım ve Orman Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan ilana göre, toplam 92 sözleşmeli personel alımı gerçekleştirilecek. Resmi Gazete’de yayımlanan ilana göre adaylar, 2024 KPSS puan sıralaması esas alınarak mülakatsız şekilde değerlendirilecek.


DKMP personel alımı başvuruları 25 Mayıs 2026 tarihinde başlayacak, 3 Haziran 2026 tarihinde sona erecek.


Başvurular yalnızca elektronik ortamda yapılacak. Adaylar işlemlerini:


e-Devlet üzerinden “Tarım ve Orman Bakanlığı - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti aracılığıyla,

ya da Kariyer Kapısı platformu üzerinden tamamlayabilecek.


Şahsen veya posta yoluyla yapılan başvurular kabul edilmeyecek. Adaylar sadece bir pozisyon için başvuru yapabilecek. Birden fazla kadroya başvuranların tüm başvuruları geçersiz sayılacak.

DKMP personel alımı kadro dağılımı nasıl olacak?


İlana göre 18 personel merkez teşkilatına, 74 personel ise taşra teşkilatına alınacak.


Merkez teşkilatı kadroları

7 Büro personeli

4 Mühendis

1 Veteriner hekim

1 Biyolog

1 Şehir plancısı

3 Tekniker

1 Mimar

Taşra teşkilatı kadroları

29 Koruma ve güvenlik görevlisi

31 Destek personeli (temizlik ve şoför)

4 Orman muhafaza memuru

1 Mühendis

4 Tekniker

2 Teknisyen

3 Büro personeli

DKMP personel alımı başvuru şartları neler?


DKMP sözleşmeli personel alımı için adayların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 48/A maddesinde yer alan genel şartları taşıması gerekiyor.


Genel başvuru şartları arasında şu kriterler yer aldı:


Kamu görevinden çıkarılmamış olmak

Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak

Görevini yapmasına engel sağlık sorununun bulunmaması

Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasından olumlu sonuç almak

İlanda belirtilen belge ve sertifikalara ilan tarihinden önce sahip olmak

KPSS şartı ve taban puanlar açıklandı


İlanda farklı kadrolar için farklı KPSS puan türleri ve taban puan şartları belirlendi.


Lisans mezunu kadrolar


Biyolog, mühendis, mimar, şehir plancısı, veteriner hekim ve büro personeli pozisyonları için:


İlgili lisans bölümlerinden mezun olmak

2024 KPSS Lisans sınavından en az 70 puan almak şartı aranacak.

Ön lisans kadroları


Tekniker ve orman muhafaza memuru kadroları için:


İlgili ön lisans programlarından mezun olmak

2024 KPSS Ön Lisans sınavından en az 70 puan almak gerekecek.


Orman muhafaza memuru kadrosuna yalnızca erkek adaylar başvurabilecek. Ayrıca adaylardan “silah kullanabilir” ibareli sağlık kurulu raporu istenecek.


Koruma ve güvenlik görevlisi kadrosu


Koruma ve güvenlik görevlisi alımında:


En az 50 KPSS puanı,

En az 160 santimetre boy şartı,

Geçerli özel güvenlik kimlik kartı,

Vardiyalı çalışmaya uygunluk şartı aranacak.


Bu kadroya da yalnızca erkek adaylar başvurabilecek.


Destek personeli ve teknisyen kadroları


Destek personeli ile teknisyen kadrolarında adaylardan:


En az 50 KPSS puanı,

İlgili alanlarda SGK hizmet dökümü,

Sağlık kurulu raporu,

Bazı kadrolar için sürücü belgesi ve psiko-teknik rapor gibi belgeler talep edilecek.


Muș ili taşra teşkilatındaki şoför kadrosu için en az D sınıfı sürücü belgesi şartı bulunuyor.


Yerleştirme sonuçları nereden açıklanacak?


Yerleştirme sonuçları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ile Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu üzerinden ilan edilecek.

