Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 24 Mayıs Pazar maç programı

Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 24 Mayıs Pazar maç programı

18:0724/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Avrupa futbolunda bugün yine birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya gelirken, Crystal Palace sahasında Arsenal’i ağırlayacak. Günün dikkat çeken maçlarından birinde ise Manchester City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da Napoli - Udinese ve Hellas Verona - AS Roma mücadeleleri futbolseverleri bekliyor. Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında ise Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İşte 24 Mayıs Pazar bugünkü maç programı.

Futbolseverleri bugün yine heyecan dolu ve dopdolu bir fikstür bekliyor. Avrupa’nın ve Türkiye'nin dört bir yanında kritik karşılaşmaların sahne alacağı bu günde, yeşil sahada nefesler tutulacak. İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını ve sıralamayı yakından ilgilendiren Brighton - Manchester Utd, Crystal Palace - Arsenal ve Manchester City - Aston Villa mücadeleleri futbol heyecanını zirveye taşıyacak. İtalya Serie A’da ise taktik savaşlarına sahne olacak Napoli - Udinese ve Verona - Roma maçları futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Öte yandan, Türkiye'de gözler alt liglerin en prestijli mücadelesine çevrilecek ve Trendyol 1. Lig Play-Off maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig yolunda kritik bir virajı dönmek için kozlarını paylaşacak.

Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?

18:00 Brighton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2

18:00 Burnley - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

18:00 Crystal Palace - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3

18:00 Laval - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Play Out Final Bein Sports beIN Connect

18:00 West Ham - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1

18:00 Tottenham - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5

18:00 Sunderland - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

18:00 Nottingham Forest - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

18:00 Manchester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 2

18:00 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

18:00 Fulham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect

19:00 Napoli - Udinese İtalya Serie A Tivibu Spor 1

19:00 Esenler Erokspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig Play Off TRT Spor

19:30 Malaga - Racing Santander İspanya La Liga 2 S Sport Plus

19:30 Sporting Gijon - Almeria İspanya La Liga 2 Yayın Yok

21:45 Verona - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 3

21:45 Milan - Cagliari İtalya Serie A Tivibu Spor 2

21:45 Cremonese - Como İtalya Serie A Tivibu Spor 4

21:45 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus

21:45 Torino - Juventus İtalya Serie A Tivibu Spor 1

22:00 Cruzeiro - Chapecoense Brezilya Serie A Smart Spor 2

22:00 Villarreal - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus

#İngiltere Premier Lig
#Manchester United
#Manchester City
#Aston Villa
#Esenler Erokspor
#Çorum FK
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?