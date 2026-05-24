Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 24 Mayıs Pazar maç programı

Futbolseverleri bugün yine heyecan dolu ve dopdolu bir fikstür bekliyor. Avrupa’nın ve Türkiye'nin dört bir yanında kritik karşılaşmaların sahne alacağı bu günde, yeşil sahada nefesler tutulacak. İngiltere Premier Lig’de zirve yarışını ve sıralamayı yakından ilgilendiren Brighton - Manchester Utd, Crystal Palace - Arsenal ve Manchester City - Aston Villa mücadeleleri futbol heyecanını zirveye taşıyacak. İtalya Serie A’da ise taktik savaşlarına sahne olacak Napoli - Udinese ve Verona - Roma maçları futbolseverleri ekrana kilitleyecek. Öte yandan, Türkiye'de gözler alt liglerin en prestijli mücadelesine çevrilecek ve Trendyol 1. Lig Play-Off maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig yolunda kritik bir virajı dönmek için kozlarını paylaşacak.