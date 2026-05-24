Bugün kimin maçı var, bu akşam hangi maçlar oynanacak? 24 Mayıs Pazar maç programı

Avrupa futbolunda bugün yine birbirinden kritik mücadeleler sahne alacak. İngiltere Premier Lig’de Brighton & Hove Albion ile Manchester United karşı karşıya gelirken, Crystal Palace sahasında Arsenal’i ağırlayacak. Günün dikkat çeken maçlarından birinde ise Manchester City ile Aston Villa kozlarını paylaşacak. İtalya Serie A’da Napoli - Udinese ve Hellas Verona - AS Roma mücadeleleri futbolseverleri bekliyor. Trendyol 1. Lig Play-Off heyecanında ise Esenler Erokspor ile Çorum FK karşı karşıya gelecek. İşte 24 Mayıs Pazar bugünkü maç programı.
Bugün kimin maçı var, hangi maçlar oynanacak?
18:00 Brighton - Manchester Utd İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 2
18:00 Burnley - Wolverhampton İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
18:00 Crystal Palace - Arsenal İngiltere Premier Lig Bein Sports 3
18:00 Laval - Quevilly Rouen Fransa Ligue 2 Play Out Final Bein Sports beIN Connect
18:00 West Ham - Leeds United İngiltere Premier Lig Bein Sports Max 1
18:00 Tottenham - Everton İngiltere Premier Lig Bein Sports 5
18:00 Sunderland - Chelsea İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
18:00 Nottingham Forest - Bournemouth İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
18:00 Manchester City - Aston Villa İngiltere Premier Lig Bein Sports 2
18:00 Liverpool - Brentford İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
18:00 Fulham - Newcastle İngiltere Premier Lig Bein Sports beIN Connect
19:00 Napoli - Udinese İtalya Serie A Tivibu Spor 1
19:00 Esenler Erokspor - Çorum FK Trendyol 1. Lig Play Off TRT Spor
19:30 Malaga - Racing Santander İspanya La Liga 2 S Sport Plus
19:30 Sporting Gijon - Almeria İspanya La Liga 2 Yayın Yok
21:45 Verona - Roma İtalya Serie A Tivibu Spor 3
21:45 Milan - Cagliari İtalya Serie A Tivibu Spor 2
21:45 Cremonese - Como İtalya Serie A Tivibu Spor 4
21:45 Lecce - Genoa İtalya Serie A S Sport Plus
21:45 Torino - Juventus İtalya Serie A Tivibu Spor 1
22:00 Cruzeiro - Chapecoense Brezilya Serie A Smart Spor 2
22:00 Villarreal - Atletico Madrid İspanya La Liga S Sport Plus