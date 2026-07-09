LGS SONUÇLARI 2026 AÇIKLANDI MI? LGS sonuçları ne zaman, bugün mü açıklanacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci için sonuç heyecanı giderek artıyor. Sınav maratonunu geride bırakan adaylar, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacak sonuçlarla birlikte puanlarını, yüzdelik dilimlerini ve başarı durumlarını öğrenebilecek. Sonuçların ilan edilmesinin ardından başlayacak tercih süreci öncesinde öğrenciler ve veliler, sonuç tarihi ile sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları yakından takip ediyor.
LGS'de sınav heyecanı sona erdi, şimdi ise sonuç bekleyişi başladı. Aylar süren hazırlık döneminin ardından merkezi sınava katılan öğrenciler, emeklerinin karşılığını görebilmek için Milli Eğitim Bakanlığının açıklayacağı sonuç tarihine odaklandı. Sonuçların erişime açılmasıyla birlikte adaylar puanlarını ve yüzdelik dilimlerini öğrenebilecek, ardından lise tercih sürecini başlatacak.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz netleşmedi.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.
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