Kritik gün belli oldu: YKS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları hangi gün belli olacak?
Yükseköğretim Kurumları Sınavı'na (YKS) katılan milyonlarca aday için bekleyiş sürüyor. TYT, AYT ve YDT oturumlarının tamamlanmasının ardından gözler, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklanacak sonuçlara çevrildi. Üniversite tercih sürecinin başlaması öncesinde puanlarını ve başarı sıralamalarını öğrenmek isteyen adaylar, sonuçların ilan edileceği tarihi ve sonuç sorgulama ekranına ilişkin ayrıntıları yoğun şekilde araştırıyor. Sonuçların açıklanmasının ardından tercih maratonu da resmen başlayacak.
Üniversite hayali kuran milyonlarca aday için en kritik süreçlerden biri olan YKS sonuçları için geri sayım devam ediyor. Haziran ayında gerçekleştirilen TYT, AYT ve YDT oturumlarının ardından sınav maratonunu geride bırakan adaylar, şimdi alacakları puanları ve başarı sıralamalarını merak ediyor. ÖSYM'nin sonuç takvimini açıklamasının ardından gözler sonuç ekranına çevrilirken, adaylar sonuçların planlanan tarihten önce açıklanıp açıklanmayacağını da araştırıyor.
YKS SONUÇLARI 2026 NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sonuçları 22 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak.
YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?
Geçmiş yıllarda ÖSYM’nin YKS sonuçlarını ilan ettiği takvimden daha erken açıkladığı dönemler oldu.
ÖSYM, özellikle dijital okuma ve veri kontrol süreçleri planlanandan hızlı bittiğinde sonuçları 1 ila 3 gün erkene çekebiliyor. Yakın geçmişteki duruma bakarsak şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:
2022 Yılı: En net örneklerden biridir. ÖSYM takviminde sonuçların 20 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu ancak değerlendirme erken tamamlanınca sonuçlar 18 Temmuz'da (2 gün erken) erişime açıldı.
2023 ve 2024 Yılları: Bu yıllarda ÖSYM takvime sadık kaldı. Örneğin; 2023'te ilan edilen tarih olan 20 Temmuz'da, 2024'te ise yine duyurulan tarih olan 17 Temmuz'da sonuçlar tam gününde açıklandı.
Kısacası; ÖSYM'nin her yıl mutlaka erken açıklama gibi bir kuralı yok, ancak teknik süreçler öngörülenden erken bittiğinde sürpriz yapmayı seviyorlar. Bu yıl (2026) için de resmi takvim 22 Temmuz'u gösteriyor; o güne kadar veri kontrolleri erken tamamlanırsa yine benzer bir durum yaşanabilir.
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