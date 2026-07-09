Kritik gün belli oldu: YKS sonuçları 2026 ne zaman açıklanacak? YKS TYT, AYT, YDT sınav sonuçları hangi gün belli olacak?

YKS SONUÇLARI ERKEN AÇIKLANIR MI?

Geçmiş yıllarda ÖSYM’nin YKS sonuçlarını ilan ettiği takvimden daha erken açıkladığı dönemler oldu.

ÖSYM, özellikle dijital okuma ve veri kontrol süreçleri planlanandan hızlı bittiğinde sonuçları 1 ila 3 gün erkene çekebiliyor. Yakın geçmişteki duruma bakarsak şöyle bir tablo karşımıza çıkıyor:

2022 Yılı: En net örneklerden biridir. ÖSYM takviminde sonuçların 20 Temmuz'da açıklanacağı duyurulmuştu ancak değerlendirme erken tamamlanınca sonuçlar 18 Temmuz'da (2 gün erken) erişime açıldı.

2023 ve 2024 Yılları: Bu yıllarda ÖSYM takvime sadık kaldı. Örneğin; 2023'te ilan edilen tarih olan 20 Temmuz'da, 2024'te ise yine duyurulan tarih olan 17 Temmuz'da sonuçlar tam gününde açıklandı.

Kısacası; ÖSYM'nin her yıl mutlaka erken açıklama gibi bir kuralı yok, ancak teknik süreçler öngörülenden erken bittiğinde sürpriz yapmayı seviyorlar. Bu yıl (2026) için de resmi takvim 22 Temmuz'u gösteriyor; o güne kadar veri kontrolleri erken tamamlanırsa yine benzer bir durum yaşanabilir.