BETAE hisseleri zirvede: Beta enerji hisse ne kadar?
Borsa İstanbul’un yeni oyuncularından Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE), 1 Temmuz 2026’daki ilk işlem gününden bu yana yatırımcıların yoğun ilgisiyle karşı karşıya kalıyor. Güçlü alıcılı seyrini kesintisiz bir şekilde sürdüren şirket payları, borsadaki ilk beş seansının tamamını tavan fiyattan kapatarak gövde gösterisi yaptı. Yatırımcısına yüksek getiri sunmaya devam eden hisse, haftanın yeni işlem gününe de hızlı bir giriş yaparak açılışla birlikte yeniden üst fiyat limitine ulaştı ve yatırımcısının yüzünü güldürmeyi sürdürdü.
Borsa İstanbul’da 1 Temmuz 2026’da işlem görmeye başlayan Beta Enerji ve Teknoloji A.Ş. (BETAE) paylarında güçlü alıcılı seyir sürüyor. İlk beş işlem gününü tavan fiyattan tamamlayan hisse, haftanın yeni işlem gününde de açılışla birlikte üst fiyat limitine ulaşarak yatırımcı ilgisinin devam ettiğini gösterdi.
Halka arz sonrası ilk beş işlem gününü tavan fiyattan kapatan Beta Enerji payları, yeni işlem gününe de yükselişle başladı. Hisse, gün açılışında yüzde 9,95 değer kazanarak 70,75 TL ile tavan seviyeye ulaştı.
Yatırımcı ilgisinin güçlü şekilde devam ettiği hissede, saat 09:55 itibarıyla tavanda bekleyen lot sayısı 33,60 milyon olarak kaydedildi. Aynı dakikalarda işlem hacmi ise 126.088.881 TL seviyesinde gerçekleşti.
HALKA ARZ HİSSELERİNDE TAVAN SERİSİ NE ANLAMA GELİYOR?
Yeni halka arz edilen hisselerde, alıcıların yoğun, satıcıların ise sınırlı olduğu durumlarda fiyatlar üst bant olan tavan seviyeye kilitlenir. Tavanda bekleyen lot miktarı, yatırımcıların o fiyattan alım yapmak için sıraya girdiğini gösterir.
Bu emirlerin gerçekleşebilmesi için, tavandaki talebi karşılayacak düzeyde satış gelmesi ya da yatırımcıların alış emirlerini geri çekmesi gerekiyor.
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