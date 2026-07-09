HALKA ARZ HİSSELERİNDE TAVAN SERİSİ NE ANLAMA GELİYOR?

Yeni halka arz edilen hisselerde, alıcıların yoğun, satıcıların ise sınırlı olduğu durumlarda fiyatlar üst bant olan tavan seviyeye kilitlenir. Tavanda bekleyen lot miktarı, yatırımcıların o fiyattan alım yapmak için sıraya girdiğini gösterir.

Bu emirlerin gerçekleşebilmesi için, tavandaki talebi karşılayacak düzeyde satış gelmesi ya da yatırımcıların alış emirlerini geri çekmesi gerekiyor.