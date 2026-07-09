KPSS ortaöğretim başvuruları ne zaman? 2026 Lise ÖSYM KPSS başvuru tarihi
2026 KPSS Ortaöğretim başvuruları, lise mezunu adayların gündeminde yer almaya başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimine göre KPSS ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos-8 Eylül 2026 tarihleri arasında alınacak. KPSS ortaöğretim sınavın sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak. Peki 2026 KPSS Ortaöğretim sınavı ne zaman yapılacak?
KPSS sınav tarihleri yayımlanan ÖSYM sınav takvimi aracılığı ile netleşti. Peki, KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman alınacak? KPSS 2026 sınav tarihleri.
KPSS Ortaöğretim başvuruları ne zaman?
KPSS Ortaöğretim başvuruları 27 Ağustos 2026 tarihinde başlayacak, 8 Eylül 2026 tarihinde sona erecek.
KPSS ortaöğretim sınavı ne zaman?
KPSS Ortaöğretim sınavı 25 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak.
KPSS başvuru ücreti ne kadar?
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Oturumu: 800 TL
KPSS Alan Bilgisi Oturumları (Her Bir Oturum İçin): 500 TL
GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ (KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Alan Bilgisi): 22-23 Temmuz 2026 (Geç Başvuru
Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 22-23 Temmuz 2026 tarihlerinde ödenir.)
KPSS ortaöğretim sonuçları sonuçları ne zaman açıklanacak?
KPSS ortaöğretim sonuçları 19 Kasım 2026 tarihinde açıklanacak.
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KPSS ÖN LİSANS BAŞVURU 2026 SINAV TARİHLERİ İÇİN TIKLAYIN
KPSS B GRUBU (GY-GK VE ALAN BİLGİSİ) SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?
2026 Kamu Personel Seçme Sınavı’nın (2026-KPSS Lisans) Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026 tarihinde, Alan Bilgisi oturumları 12-13 Eylül 2026 tarihlerinde; Diyanet İşleri Başkanlığında din hizmetlerinde görev almak isteyenlerin katılacakları Din Hizmetleri Alan Bilgisi Testi (DHBT) ise 1 Kasım 2026 tarihinde uygulanacaktır.
2026-KPSS Lisans Sınavı’na başvurular (Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu ile Alan Bilgisi oturumlarına) 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında; DHBT’ye başvurular ise 22-30 Eylül 2026 tarihleri arasında yapılacaktır.
Adaylar, başvurularını 1 Temmuz 2026 tarihinde saat 10.30'dan itibaren ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması’ndan da yapabilecektir. Adayların tümü, 6 Eylül 2026 tarihinde yapılacak Genel Yetenek-Genel Kültür oturumuna girmek zorundadır. Adaylar sınavın diğer oturumlarından hangilerine gireceklerine kendileri karar vereceklerdir.
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