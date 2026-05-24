Kurban Bayramı’nın yaklaşmasıyla birlikte vatandaşlar, bayramın ilk günü eda edilecek bayram namazının saatini araştırmaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre Konya’da bayram namazı saat 06.05’te kılınacak. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, namazın ardından bayramlaşarak ziyaretlerine başlayacak. İşte Konya'da bayram namazı vakti ve ilçe ilçe saatleri!
Kurban Bayramı için geri sayım sürerken, İslam aleminin en anlamlı ibadetlerinden biri olan bayram namazını cemaatle eda etmek isteyen milyonlarca vatandaşın gözü Diyanet İşleri Başkanlığı'nın takvimine çevrildi. 27 Mayıs 2026 Çarşamba günü idrak edilecek olan Kurban Bayramı'nın birinci günü için il il namaz vakitlerini yayımlayan Diyanet, her şehrin coğrafi konumuna göre hesaplanan kesin saatleri kamuoyuyla paylaştı.
Konya Kurban Bayramı namazı saat kaçta?
Bu doğrultuda inanç turizminin ve maneviyatın önemli merkezlerinden biri olan Konya'da bayram namazı, sabah saat 06:05'te cemaatin camileri doldurmasıyla birlikte kılınacak.
Ahırlı bayram namazı saati: 06:08
Akören Kurban Bayram Namaz Vakti: 06:06
Akşehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Altınekin Kurban Bayram Namaz Vakti 06:02
Beyşehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Bozkır Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Çeltik Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Cihanbeyli Kurban Bayram Namaz Vakti 06:01
Çumra Kurban Bayram Namaz Vakti 06:04
Derbent Kurban Bayram Namaz Vakti 06:06
Derebucak Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Doğanhisar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Emirgazi Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Ereğli Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Güneysınır Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Hadim Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Halkapınar Kurban Bayram Namaz Vakti 05:59
Hüyük Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Ilgın Kurban Bayram Namaz Vakti 06:06
Kadınhanı Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Karapınar Kurban Bayram Namaz Vakti 06:01
Karatay Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Kulu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:00
Meram Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Sarayönü Kurban Bayram Namaz Vakti 06:04
Selçuklu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:05
Seydişehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Taşkent Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Tuzlukçu Kurban Bayram Namaz Vakti 06:07
Yalıhüyük Kurban Bayram Namaz Vakti 06:08
Yunak Kurban Bayram Namaz Vakti 06:06
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.