Kurban Bayramı’nın ilk günü eda edilecek bayram namazı için geri sayım sürerken, vatandaşlar yaşadıkları illerde namazın saat kaçta kılınacağını araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklanan 2026 yılı bayram namazı vakitlerine göre, Bursa’da Kurban Bayramı namazı 27 Mayıs Çarşamba günü saat 06:13’te kılınacak. Bayram sabahı camilere akın edecek vatandaşlar, birlik ve beraberlik içerisinde bayram namazını eda edecek. İşte Bursa ilçe ilçe Kurban Bayramı namazı saatleri.
Bursa’da bayram namazı vakti saat kaçta?
Bursa’da Kurban Bayramı namazı saat 06:13’te kılınacak.
Büyükorhan Kurban Bayram Namaz Vakti 06:15
Gemlik Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Harmancık Kurban Bayram Namaz Vakti 06:14
İnegöl Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
İznik Kurban Bayram Namaz Vakti 06:10
Karacabey Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Keles Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13
Kestel Kurban Bayram Namaz Vakti 06:13:
Mudanya Kurban Bayram Namaz Vakti 06:14
Mustafa kemalpaşa Kurban Bayram Namaz Vakti 06:16
Orhaneli Kurban Bayram Namaz Vakti 06:14
Orhangazi Kurban Bayram Namaz Vakti 06:12
Yenişehir Kurban Bayram Namaz Vakti 06:11
Bayram namazı nasıl kılınır?
Bayram namazına nasıl niyet edilir?
Kurban Bayramı Namazı için: “Niyet ettim Allah’ım senin rızan için Kurban Bayramı namazı kılmaya, uydum hazır olan imama” şeklinde niyet edilir.
Bayramı namaz iki rekat olup cemaatle kılınan bir namazdır. Niyet edildikten sonra imama uyularak şu şekilde kılınır:
Bayram namazı 1. rekat kılınışı
· İmam sesli, cemaat ise gizlice Allahuekber diyerek iftitah tekbiri alır ve eller göbek hizasında bağlanır.
· Gizlice Sübhaneke okunur.
· Daha sonra imamla birlikte ilave (zâit) tekbirlere geçilir.
· İmam Allahuekber dediğinde eller kulak hizasına kaldırılır ve yanlara salınır.
· İmam 2. tekbiri alır ve eller kaldırılır, yanlara bırakılır.
· İmamla birlikte üçüncü tekbir alınır ve bu defa eller bağlanır.
· İmam gizlice Euzü besmele çektikten sonra açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur. Cemaat ise eller bağlı şekilde sessizce imamı dinler.
· İmam tekbir aldığında rükuya varılarak 3 defa “sübhâne rabbiye’l-azîm” denir. “Semiallahü limen hamideh” diyerek ruküdan kalkılır.
· Ardından iki kez peş peşe secdeye varılır ve 3 defa “sübhâne rabbiye’l-â’lâ” denir.
· İkinci rekate kalkılır.
Bayram namazı 2. rekat kılınışı
· İmam; gizlice Besmele çeker, açıktan Fatiha ile zammı sure veya onun yerine geçecek miktarda ayet okur.
· Cemaat ise sessizce imamı dinler.
· Rükûya gitmeden önce imamın Allahuekber demesiyle tekbir alınır ve eller kulak hizasına kaldırılıp yanlara salınır.
· Aynı şekilde 2. tekbir alınır ve eller yanlara salınır.
· 3. tekbir alınır ve eller yine yanlara salınır,
· Son olarak, 4. tekbir alınır ancak bu sefer eller kulak hizasına kaldırılmadan rükûya gidilir.
· Rükû ve secdenin ardından oturulur, Tahiyyat, Salli-Barik ve Rabbenâ duaları okunur. Daha sonra “Esselamu aleyküm ve rahmetullah” denilerek önce sağ tarafa sonra sol tarafa selam verilerek namaz tamamlanır.
· Bundan sonra müezzinle beraber “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” diyerek 3 defa tekbir getirilir.
· Bu tekbirlerle birlikte imam-hatip bayram hutbesi okumak üzere minbere çıkar. Hutbe bittikten sonra dua edilerek namaz tamamlanır.