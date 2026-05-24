YKS sınav yerleri belli oldu mu? TYT, AYT sınav giriş belgesi açıklandı mı? ÖSYM AİS sorgulama ekranı

Yeni Şafak
20-21 Haziran 2026 tarihlerinde yapılacak olan YKS (TYT, AYT, YDT) oturumları için sınav giriş belgeleri henüz erişime açılmadı. ÖSYM teamüllerine göre sınav yerlerinin sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce açıklanması bekleniyor. İşte YKS sınav yerleri TYT, AYT sınav giriş belgesi ÖSYM AİS sorgulama ekranı.

Geleceklerini şekillendirmek için uzun süredir hazırlık yapan milyonlarca adayın katılım sağlayacağı YKS başvurularının ardından, gözler heyecanla beklenen sınav yerlerine çevrildi. ÖSYM'nin takvimine göre YKS sınav giriş belgesi, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılmakta. Peki YKS sınav yerleri ne zaman belli olacak?

YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYINLANDI MI, TYT, AYT SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi uygulamalarına göre sınav giriş belgeleri genellikle sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce kamuoyuyla paylaşılmaktadır. Bu doğrultuda 2026 YKS sınav giriş belgelerinin, 10 Haziran 2026 civarında ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) üzerinden erişime açılması beklenmektedir.


YKS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme giriş yaparak sınava hangi okulda ve salonda gireceklerini öğrenebilecekler.

2026 YKS SINAVI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin 2026 sınav takvimine göre YKS oturumları Haziran ayının üçüncü haftasında yapılacak. İlk oturum olan Temel Yeterlilik Testi (TYT), 20 Haziran 2026 Cumartesi günü saat 10.15’te başlayacak.

Adayların genel yetenek ve temel bilgi düzeyini ölçen bu oturumun ardından, 21 Haziran 2026 Pazar günü sabah Alan Yeterlilik Testleri (AYT), öğleden sonra ise Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

YKS 2026 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

YKS sınavın sonuçları ise 22 Temmuz'da açıklanacak.

