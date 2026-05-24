Türkiye'de gözler alt liglerin en prestijli mücadelesine çevrilecek ve Trendyol 1. Lig Play-Off final maçında Esenler Erokspor ile Çorum FK, Süper Lig yolunda kritik bir virajı dönmek için kozlarını paylaşacak. MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadyumu'nda oynanacak ve saat 19.00’da başlayacak bu dev mücadele, şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak. Peki Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda?
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Süper Lig'e yükselecek son takımın belirleneceği Erokspor-Çorum FK müsabakası TRT Spor'dan canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Erzurumspor FK ve Amed Sportif Faaliyetler'in doğrudan yükseldiği Süper Lig'e, bu akşamki play-off finalini kazanacak takım da adını yazdıracak.
İki ekip, profesyonel liglerde daha önce 2. Lig'de 2, 1. Lig'de de 4 kez karşılaştı. Her iki ekibin de ikişer galibiyetinin bulunduğu bu maçlarda diğer 2 müsabaka da berabere tamamlandı.
Esenler Erokspor - Çorum FK maçı muhtemel 11'ler
Esenler Erokspor: Ertuğrul, Hayrullah, Cavare, Onur, Emre, Jack, Kanga, Recep, Amilton, Faye, Catakovic.
Çorum FK: Sehic, Üzeyir, Attamah, Arda, Erkan, Pedrinho, Fredy, Oğuz, Burak, Serdar, Samudio.