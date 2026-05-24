İzmir'de Pazar Günü Geniş Kapsamlı Kesinti! 24 Mayıs GEDİZ Elektrik Kesintisi Listesi: Elektrikler Ne Zaman Gelecek?

09:1124/05/2026, Pazar
GEDİZ Elektrik tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, İzmir genelinde yaşamı doğrudan etkileyecek kapsamlı bir planlı elektrik kesintisi programı devreye alındı. Şebeke bakım, onarım ve yenileme çalışmaları gerekçesiyle 24 Mayıs bugün sabahın erken saatlerinde başlayan kesintilerin, İzmir'in birçok ilçesinde gün boyu sürmesi bekleniyor. Yetkililer, altyapı çalışmalarının güvenli ve hızlı bir şekilde tamamlanabilmesi adına bazı kritik bölgelerde elektrik kesinti süresinin 8 saate kadar uzayabileceği uyarısında bulundu. Kent sakinlerinin mağduriyet yaşamaması, elektronik cihazlarının zarar görmemesi ve günlük planlamalarını doğru yapabilmeleri adına ilçe ilçe, mahalle mahalle hazırlanan detaylı 24 Mayıs elektrik kesintisi takvimi ise şu şekilde paylaşıldı:

"GEDİZ Elektrik, 24 Mayıs 2026 Pazar günü İzmir'de gerçekleştirilecek olan şebeke yenileme ve planlı bakım çalışmalarının detaylarını paylaştı. Başta Buca, Bornova, Karabağlar, Bergama ve Torbalı olmak üzere birçok ilçede saatler sürecek kesintiler yaşanacak. Peki, İzmir'de elektrikler ne zaman, saat kaçta gelecek? İşte mahalle mahalle 24 Mayıs İzmir elektrik kesintisi sorgulama ekranı ve planlı kesinti listesi."

24 MAYIS 2026 PAZAR İZMİR GEDİZ (DGZ) KESİNTİLERİ

10:00 - 15:00

BERGAMA / İZMİR

Mahalle: Çitköy, Doğancı, Ferizler, Paşaköy

Sokak: Doğancı Merkez Küme EvleriFerizler Köyü İç YoluPaşaköy Köyü İç Yolu

09:00 - 17:00

BORNOVA / İZMİR

Mahalle: Doğanlar

Sokak: 1487. Sk.1517. Sk.1526. Sk.1527. Sk.1530. Sk.1531. Sk.1532. Sk.1533. Sk.1534. Sk.1535. Sk.1536. Sk.1537. Sk.1538. Sk.1544. Sk.1545. Sk.1546. Sk.1550. Sk.

10:00 - 16:00

BUCA / İZMİR

Mahalle: 29 Ekim

BORNOVA & KONAK:

03.00 - 03.15: Barbaros, Gazi Osman Paşa, Meriç, Tuna (Bornova) ile Cengiz Topel, Güney, Halkapınar, Mersinli (Konak) Mahalleleri (ID: 3705498)

09.30 - 15.30: Kemalpaşa Mah. (ID: 3705461)

10.00 - 12.00: Atatürk Mah. (ID: 3705471)

DİKİLİ: 10.00 - 12.00: Salimbey Mah. (ID: 3700924)

KARŞIYAKA: 09.00 - 12.00: Bahriye Üçer Mah. (ID: 3704352 / 3704355)

09.00 - 16.00: İmbatlı, Örnekköy ve Demirköprü Mahalleleri (ID: 3705476 / 3705481)

KEMALPAŞA: 09.00 - 15.30: Cumalı, Dereköy, Gökyaka, Vişneli ve Yeşilköy Mahalleleri (ID: 3705278)

Kİ﻿RAZ: 09.00 - 17.00: Yeşildere Mah. (ID: 3706109)

09:00 - 16:00

GAZİEMİR / İZMİR

Mahalle: Zafer

Sokak: 813/1. Sk.


09:00 - 16:00

KARABAĞLAR / İZMİR

Mahalle: Uzundere

Sokak: 3968. Sk.3968/10. Sk.3968/11. Sk.3968/12. Sk.3968/14. Sk.3968/15. Sk.3968/2. Sk.3968/3. Sk.3968/4. Sk.3968/5. Sk.3968/6. Sk.3968/7. Sk.3968/8. Sk.

09:00 - 15:30

KEMALPAŞA / İZMİR

Mahalle: Ansızca, Kuyucak, Yenmiş

Sokak: Ansızca Köy YoluAnsızca Köyü İç YoluAnsızca Köyü YoluKuyucak Yolu Küme Evleri


09:00 - 13:00

KİRAZ / İZMİR

Mahalle: Hisar, Kırköy, Yeni

Sokak: 2. Yeşillik Sk.3. Yeşillik Sk.4. Mesir Sk.Çatmacı Sk.Çomuk Sk.Demokrasi Sk.Esnaf Sk.Gülmez Sk.Kiraz Sk.Kırkoy Koyu İç YoluKoca Mustafa Sk.Kocahisar Küme EvleriMehmet Akif Ersoy Cd.Mehmet Niğde Cd.Necip Fazıl Cd.Nene Hatun Küme EvleriÖzdeveci Sk.Özen Sk.Pınar Sk.Topraklık Küme EvleriTurna Sk.Yeğen Sk.Yeliz Sk.

09:00 - 17:00

MENDERES / İZMİR

Mahalle: Gazipaşa, Görece Cumhuriyet

Sokak: 5003. Sk.5006. Sk.5007. Sk.5008. Sk.5009. Sk.5011. Sk.5012. Sk.5015. Sk.5016. Sk.5025. Sk.5026. Sk.5027. Sk.5030. Sk.5031. Sk.5032. Sk.5033. Sk.5034. Sk.5036. Sk.5037. Sk.5038. Sk.5039. Sk.5040. Sk.5043. Sk.5044. Sk.5046. Sk.5050. Sk.5051. Sk.5052. Sk.5053. Sk.5056. Sk.5058. Sk.5059. Sk.5060. Sk.5061. Sk.5062. Sk.5065. Sk.5066. Sk.5068. Sk.5069. Sk.5070. Sk.5071. Sk.5072. Sk.5073. Sk.5075. Sk.5076. Sk.5078. Sk.5079. Sk.5080. Sk.5081. Sk.Ahmet Kaçkınoğlu Cd.Ahmet Yesevi Cd.Çevre YoluGazi Cd.Mehmet Ali Metin Cd.Muhtar Nihat Sertel Cd.Vali Kazım Dirik Cd.Vali Kemal Hadımlı Cd.


10:00 - 16:00

MENEMEN / İZMİR

Mahalle: İncirli Pınar, Irmak, Kazımpaşa, Zeytinlik

Sokak: 101/2. Sk.20/1. Sk.6/1. Sk.6/2. Sk.9006. Sk.9007. Sk.9007/1. Sk.9008. Sk.9009. Sk.9010. Sk.Çanakkale Asfaltı Cd.Turgut Özal Blv.

10:00 - 14:00

ÖDEMİŞ / İZMİR

Mahalle: Kayaköy

Sokak: 19 Mayıs Cd.23 Nisan Cd.Akın Çıkmazı Sk.Akkaş Çıkmazı Sk.Aktaş Sk.Anafartalar Sk.Baştürk Çıkmazı Sk.Berber Çıkmazı Sk.Beste Sk.Bey Çıkmazı Sk.Buket Çıkmazı Sk.Çakırcalı Sk.Çamurluk Sk.Çavdar Çıkmazı Sk.Çavuş Çıkmazı Sk.Çelebi Cd.Depo Sk.Derviş Sk.Deveci Çıkmazı Sk.Dilsiz Sk.Dinç Sk.Doğan Çk.Doruk Sk.Doyranlı YoluErdem Sk.Eskicami Sk.Fatih Sultan Mehmet Sk.Fevzi Çakmak Sk.Halk Cd.Hasan Çavuş Cd.Hidayet Sk.Kabakoğlu Çıkmazı Sk.Kaya Çıkmazı Sk.Kayaköy Cd.Kayaköy Kale Sk.Kayalar Sk.Köroğlu Sk.Malazgirt Çıkmazı Sk.Mehmet Akif Ersoy Cd.Meşe Çıkmazı Sk.Mezarlık Sk.Muhtar Çıkmazı Sk.Mustafa Kemal Cd.Nar Çk.Onbaşı Sk.Orkide Çıkmazı Sk.Öztürk Sk.Sarıgöllü Çıkmazı Sk.Sever Çıkmazı Sk.Sezer Sk.Şirinbebe Çk.Sultan Selim Çıkmazı Sk.Türk Sk.Üç Haziran Cd.Vural Sk.Yasemen Çıkmazı Sk.Zambak Çıkmazı Sk.Zeytin Sk.


10:00 - 13:00

SELÇUK / İZMİR

Mahalle: Belevi


09:00 - 11:00

TORBALI / İZMİR

Mahalle: Eğerci.

