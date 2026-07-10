LGS tercih işlemleri ne zaman yapılacak? MEB lise tercih, nakil ve okul kayıt takvimi 2026
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları için geri sayım sona erdi. LGS sınav sonuçları, bugün "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak. Peki LGS tercih işlemleri ne zaman yapılacak, yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte MEB lise tercih, nakil ve okul kayıt takvimi.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından yayımlanan takvim doğrultusunda LGS sonuçlarının açıklanacağı ve tercih işlemlerinin başlayacağı tarih belli oldu. LGS kapsamındaki merkezî sınav sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Peki LGS okul tercihleri ne zaman başlayacak, yerleştirmeler nasıl ve nereden yapılacak? Okul kayıtları ne zaman başlayacak? İşte detaylar.
LGS okul tercihleri ne zaman başlayacak?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek. Tercihlere esas kontenjan tabloları da aynı tarihte yayımlanacak.
Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.
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