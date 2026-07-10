Bursa Liseleri Taban Puanları 2026: Yüzdelik Dilimler, e-Okul Sınavlı-Sınavsız Okullar ve Boş Kontenjanlar

LGS Lise Taban Puanları 2026: MEB Tercih Rehberi: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Mesleki Teknik Lisesi Yüzdelik Dilimleri ve Boş Kontenjanları
2026 LGS takvimine göre sınav, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği LGS sonuçları 2026, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puan aralığında sonuç bekleyen öğrenciler, kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimle nereye yerleşilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB lise taban puanları 2026 listesi: İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran.
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