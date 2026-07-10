Bursa Liseleri Taban Puanları 2026: Yüzdelik Dilimler, e-Okul Sınavlı-Sınavsız Okullar ve Boş Kontenjanlar

LGS sonuçları nereden açıklanacak, nereden bakılır? LGS sınav sonuçlarına 2026 nasıl bakılır?

Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları için beklenen gün geldi. Haziran ayında düzenlenen sınavın ardından gözlerini sonuç ekranına çeviren binlerce 8. sınıf öğrencisi ve veli, "LGS sonuçları açıklandı mı?", "LGS sonuçları nereden öğrenilir?" ve "LGS tercihleri ne zaman başlayacak?" sorularına yanıt arıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanacak sonuçlar, meb.gov.tr ve eba.gov.tr üzerinden adayların erişimine açılacak. Sonuç ekranına T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve istenen diğer bilgilerle giriş yapan öğrenciler; merkezi sınav puanlarını, yüzdelik dilimlerini, ders bazında doğru-yanlış cevap sayılarını ve başarı durumlarını görüntüleyebilecek. MEB, sonuç belgelerini posta veya e-posta yoluyla göndermeyecek; internet üzerinden yayımlanan sonuçlar resmi tebliğ niteliği taşıyacak. Sonuçların ilan edilmesinin ardından ise gözler bu kez 13-24 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek lise tercih sürecine çevrilecek. İşte MEB LGS sonuç sorgulama ekranı, tercih takvimi ve merak edilen tüm ayrıntılar...