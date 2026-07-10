LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? Rota Maarif Tercih Ekranı: 150-450 Puan İçin LGS Tercih Rehberi
LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala öğrenciler ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında, "200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye girilir?" sorusu geliyor. 10 Temmuz'da meb.gov.tr üzerinden açıklanacak sonuçların ardından başlayacak tercih maratonunda adaylar yalnızca sınav puanlarına değil, yerleştirmelerde belirleyici olan yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerini oluşturacak. Bu nedenle Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin önceki yıllarda oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri yoğun şekilde araştırılıyor. Adaylar, kendi puan aralıklarına uygun okulları belirleyerek tercih dönemine avantajlı başlamayı hedefliyor.
2026 LGS sonuçları öncesinde tercih hazırlıklarına başlayan öğrenciler, puanlarına göre hangi liselere yerleşebileceklerini araştırmaya devam ediyor. Özellikle 200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi okula girilebileceği, arama motorlarında en çok sorgulanan konular arasında yer alıyor. 10 Temmuz'da meb.gov.tr üzerinden açıklanacak sonuçların ardından başlayacak tercih sürecinde adaylar, puanlarının yanı sıra yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin geçmiş yıllara ait taban puanları ve başarı sıralamaları ise adaylara önemli ölçüde rehberlik edecek.
2026 LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın yayımladığı takvime göre LGS sonuçları 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak. LGS sonuçlarının ilan edilmesiyle birlikte öğrenciler, www.meb.gov.tr üzerinden erişime açılacak sonuç sorgulama ekranından T.C. kimlik numaraları ve istenen bilgilerle puanlarını öğrenebilecek.
Sonuçların duyurulduğu gün, tercih sürecine yön verecek kılavuz ile okullara ait güncel kontenjan detayları da yayımlanacak ve adaylar lise tercihlerini bu bilgiler doğrultusunda planlayabilecek. Milli Eğitim Bakanlığı 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri listesini henüz yayımlamadı.
2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri tercihlerin ardından ek yerleştirmelerde belli olacak. Bu nedenle öğrenciler, geçtiğimiz yılın yani 2025 lise taban ve tavan puanları ışığında tercihlerini yapacak.
2025 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimlerinin 2026 yılı LGS tercih işlemlerinin başlamasının ardından Miili Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanması bekleniyor. Gelişmeleri haberimiz üzerinden takip edebilirsiniz.
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