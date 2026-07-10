LGS 2026 sonuçları: mebsonuc.meb.gov.tr liselere geçiş sistemi sonuç sorgulama ekranı
LGS 2026 sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Öğrenciler ve veliler, LGS sonuçları ne zaman açıklanacak 2026 sorusunun yanıtını merak ederken, sonuç sorgulama işlemleri MEB’in resmî internet sitesi olan www.meb.gov.tr ve mebsonuc.meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. LGS sonuçları açıklandığında adaylar, T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle MEB LGS sonuç ekranına giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Liselere Geçiş Sistemi kapsamında 13 Haziran'da düzenlenen merkezi sınavın ardından, adayların ve velilerin büyük bir merakla beklediği LGS 2026 sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. "Adaylar tarafından LGS sonuçları ne zaman açıklancak 2026?" sorusuyla haftalardır arama motorlarında yoğun şekilde sorgulanan süreç, Millî Eğitim Bakanlığı'nın resmi takviminde belirtilen 10 Temmuz 2026 Cuma günü itibarıyla netlik kazandı. Öğrenciler, sınavdan elde ettikleri puanları ve yüzdelik dilimlerini öğrenmek için www.meb.gov.tr LGS duyurular sayfasını takip ederek doğrudan mebsonuc.meb.gov.tr adresi üzerinden T.C. kimlik numaraları ile sorgulama yapabiliyorlar.
LGS sonuçları ne zaman açıklancak 2026?
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında merkezi sınavın sonuçları bugün açıklanacak. Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavının sonuçları için geri sayım başladı. Sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın (MEB) internet sitesi üzerinden erişime açılacak. Aynı gün, sınavla alan liselerin sayısı ve kontenjanları da ilan edilecek.
LGS sonuçları nasıl öğrenilecek?
LGS sonuçları, MEB'in resmî internet sitesi olan MEB Sonuç Açıklama Sistemi veya Millî Eğitim Bakanlığı ana sayfası üzerinden T.C. kimlik numarası, doğum tarihi ve güvenlik kodu ile sorgulanabilmektedir. Ayrıca e-Devlet Kapısı veya e-Okul sistemleri üzerinden de sınav puanınızı ve yerleştirme bilgilerinizi öğrenebilirsiniz.
LGS okul tercihleri ne zaman başlayacak, okul kayıtları ne zaman yapılacak?
Bu yıl yerleştirme tercihleri ile özel okul kayıtları eş zamanlı olarak 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak. Yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Boş kalan kontenjanlar için iki nakil süreci düzenlenecek.
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