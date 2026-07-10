LGS sınav sonuçları 2026 meb.gov.tr! EBA öğrenci girişi ile LGS sonuçları sorgulama ekranı! LGS sınav sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak?
2026 LGS maratonunda kritik gün geldi. Merkezi sınava katılan yüz binlerce öğrenci, sonuçlarını Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet sitesi meb.gov.tr üzerinden öğrenebilecek. 10 Temmuz Cuma günü erişime açılacak sonuçlarla birlikte öğrenciler puanlarını ve yüzdelik dilimlerini görüntüleyerek tercih sürecini planlamaya başlayacak. MEB takvimine göre tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında alınacak, yerleştirme sonuçları ise 5 Ağustos tarihinde açıklanacak. Sonuçların açıklanmasını bekleyen adaylar, tercih döneminde kendilerine yol gösterecek Fen Lisesi, Anadolu Lisesi ve Anadolu İmam Hatip Lisesi taban puanları ile yüzdelik dilimlere yönelik araştırmalarını da hızlandırmış durumda. İşte meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı ve tercih sürecine ilişkin merak edilen tüm detaylar...
LGS sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler kala öğrenciler ve veliler gözlerini Milli Eğitim Bakanlığının resmi internet adresi meb.gov.tr'ye çevirdi. 2026 Liselere Geçiş Sistemi kapsamında gerçekleştirilen merkezi sınavın sonuçları 10 Temmuz Cuma günü erişime açılacak. Sonuçlarını öğrenen adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasında lise tercihlerini yapacak ve hayalini kurdukları okullara yerleşebilmek için tercih listelerini oluşturacak. Yerleştirme sonuçlarının 5 Ağustos tarihinde ilan edilmesi beklenirken, öğrenciler tercih öncesinde Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerini karşılaştırarak en doğru tercihi yapmaya hazırlanıyor. İşte meb.gov.tr sonuç sorgulama ekranı ve tercih dönemine ilişkin bilinmesi gereken tüm ayrıntılar...
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 tarihinde bugün açıklanacak. Sınav sonuçlarının açıklanacağı saat ise henüz netleşmedi.
LGS SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?
10 Temmuz'da açıklanacak olan LGS sonuçları "www.meb.gov.tr" adresinden ilan edilecek. Sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek. Adaylar MEB resmi sitesi üzerinden sonuçlarını sorgulayabilecek.
LGS SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ
LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercihler 13-24 Temmuz arasında yapılacak. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek.
Yerleştirmeye esas 1. ve 2. nakil tercih başvuruları ve sonuçları 5-14 Ağustos tarihleri arasında olacak.
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