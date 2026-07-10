Antalya Liseleri Taban Puanları 2026: e-Okul Sınavlı Sınavsız Okul Boş Kontenjanları ve Yüzdelik Dilimleri

İşte il il LGS okul sıralamaları... LGS 2026 İstanbul, Ankara, İzmir Anadolu, Fen ve İmam Hatip lisesi taban puanları!
2026 LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından başlayacak tercih maratonu öncesinde öğrenciler ve veliler, gözlerini liselerin taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjan bilgilerine çevirdi. Tercih döneminde adaylar yalnızca merkezi sınav puanlarını değil, yerleştirmelerde belirleyici olan yüzdelik dilimlerini de dikkate alarak tercih listelerini oluşturacak. Bu kapsamda özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin geçen yıl oluşan taban puanları ve kontenjan bilgileri yoğun şekilde araştırılıyor. Milli Eğitim Bakanlığının yayımlayacağı tercih kılavuzu ile e-Okul sistemi üzerinden paylaşılacak veriler, adayların en doğru tercihleri yapabilmesi açısından önemli bir yol haritası sunacak. Peki, İstanbul, Ankara ve İzmir'deki liselerin 2026 LGS taban puanları, yüzdelik dilimleri ve kontenjanları belli oldu mu? İşte MEB'in tercih döneminde esas alınacak lise taban puanlarına ilişkin detaylar...
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