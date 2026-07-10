LGS Lise Taban Puanları 2026: MEB Tercih Rehberi: Fen, Anadolu, İmam Hatip ve Mesleki Teknik Lisesi Yüzdelik Dilimleri ve Boş Kontenjanları
2026 LGS takvimine göre sınav, 13 Haziran Cumartesi günü gerçekleştirildi. Öğrencilerin merakla beklediği LGS sonuçları 2026, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak. 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500 puan aralığında sonuç bekleyen öğrenciler, kaç puanla ve hangi yüzdelik dilimle nereye yerleşilir? sorusuna yanıt arıyor. İşte MEB lise taban puanları 2026 listesi: İl İl Fen, Anadolu ve Meslek Liseleri yüzdelik dilimleri ile boş kontenjan sorgulama ekran.
LGS kapsamındaki merkezi sınav, 13 Haziran Cumartesi günü yurt içinde 81 il ve 920 ilçede, 4 bin 244 binada 1 milyon 22 bin 104 öğrenci, yurt dışında ise 8 ülke ve 11 sınav merkezinde 554 öğrenci olmak üzere toplam 1 milyon 22 bin 658 adayın katılımıyla gerçekleştirildi. 2026 LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 10 Temmuz 2026 tarihinde açıklanacak. İşte LGS sonuçları lise taban puanları 2026 Fen-Anadolu-İmam Hatip-Mesleki Teknik Lisesi yüzdelik dilimleri boş kontenjanları listesi sorgulama ekranı.
LGS tercih işlemleri ne zaman yapılacak?
Sonuçların ardından liselerin taban puanları ve MEB yüzdelik dilimleri adayların erişimine sunulacak. LGS tercih işlemleri ise 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılacak.
LGS taban puanları 2026, MEB yüzdelik dilimleri açıklandı mı?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından uygulanan merkezi sınavın ardından adayların en çok merak ettiği 2026 LGS taban puanları ve yüzdelik dilimleri henüz açıklanmadı. 10 Temmuz'da sınav sonuçları açıklandığında MEB, öğrencilerin bu yılki güncel bireysel yüzdelik dilimlerini sunacak. Adaylar, 13-24 Temmuz tarihleri arasındaki tercih döneminde kılavuz olarak geçen yılın (2025) lise taban puanlarını ve yüzdelik dilimlerini e-Okul sistemi üzerinden inceleyerek stratejilerini belirleyecekler.
İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Fatih / Erkek Lisesi Hazırlık Sınıfı Bulunan Anadolu Lisesi 500,0000 tam puan, yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 150
Beyoğlu / Galatasaray Lisesi 500.000 tam puan, 2025 yüzdelik dilim 0,01, Kontenjan sayısı 100
Kabataş Erkek Lisesi Anadolu Lisesi 500,000 tam puan, 2025 yüzdelik dilimler 0,01, Kontenjan sayısı 90
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 495,3526 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,09, 2025 Kontenjan sayısı 30
Fatih / Cağaloğlu Anadolu Lisesi 493,9643 taban puanı, 2025 yüzdelik dilimler 0,14, 2025 Kontenjan sayısı 120
Kadıköy / Atatürk Fen Lisesi 493,9643 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,14, 2025 Kontenjan 90
Üsküdar / Hüseyin Avni Sözen Anadolu Lisesi 489,0189 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 0,31, 2025 kontenjan sayısı 90
İstanbul LGS taban puanları yüzdelik dilimleri için tıklayın
Ankara LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Ankara / Çankaya / Ankara Fen Lisesi 494,5096 taban puan 2025 yüzdelik dilim 0,09
Ankara / Pursaklar / Ankara Pursaklar Fen Lisesi 489,0189 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 0,31
Ankara / Elmadağ / Özdemir Bayraktar Havacılık ve Uzay
Teknolojileri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi / Havacılık ve Uzay Teknolojisi 2025 taban puanı 480,2425, 2025 yüzdelik dilim 0,87
Ankara / Çankaya / Cumhuriyet Fen Lisesi 477,3322 2025 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 1,04
Ankara / Çankaya / Betül Can Anadolu Lisesi 436,562 taban puan, 2025 yüzdelik dilim 5,32
İzmir LGS taban puanları yüzdelik dilimleri
Bornova / Fen Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Konak / Atatürk Lisesi 2025 taban puanı 493,9643, 2025 yüzdelik dilim 0,14
Bornova Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 484,1567, 2025 yüzdelik dilimler 0,59
Buca / Buca İnci-Özer Tırnaklı Fen Lisesi 2025 taban puanı 475,6722, 2025 yüzdelik dilim 1,21
Karşıyaka / Cihat Kora Anadolu Lisesi 2025 taban puanı 463,7130, 2025 yüzdelik dilimler 2,25
Çiğli Fen Lisesi 2025 taban puanı 456,6927, 2025 yüzdelik dilim 2,95
Karabağlar / Övgü Terzibaşıoğlu Anadolu Lisesi 451,2875 2025 taban puanı, 2025 yüzdelik dilim 3,54
10 Temmuz'da açıklanacak LGS sonuç açıklamasının duyurulmasının ardından MEB tarafından açıklanacak. LGS 2025 taban puanlarına adaylar tercih edecekleri lise türünü seçtikten sonra il ilçe ve okul bilgisi girdikten sonra taban puanı bilgilerine ulaşılabiliyor.
E-OKUL 2025 LGS TABAN PUANLARI VE YÜZDELİK DİLİMLER İÇİN TIKLAYINIZ
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.
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