LGS'de 200,250, 300, 350,400, 450 puanla hangi okula girilir? Rota Maarif Tercih Ekranı: 150-450 Puan İçin LGS Tercih Rehberi

LGS sonuçlarının açıklanmasına saatler kala öğrenciler ve velilerin en çok araştırdığı konuların başında, "200, 250, 300, 350, 400 ve 450 puanla hangi liseye girilir?" sorusu geliyor. 10 Temmuz'da meb.gov.tr üzerinden açıklanacak sonuçların ardından başlayacak tercih maratonunda adaylar yalnızca sınav puanlarına değil, yerleştirmelerde belirleyici olan yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerini oluşturacak. Bu nedenle Fen Liseleri, Anadolu Liseleri, Mesleki ve Teknik Anadolu Liseleri ile Anadolu İmam Hatip Liselerinin önceki yıllarda oluşan taban puanları ve yüzdelik dilimleri yoğun şekilde araştırılıyor. Adaylar, kendi puan aralıklarına uygun okulları belirleyerek tercih dönemine avantajlı başlamayı hedefliyor.