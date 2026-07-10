LGS sonuçları açıklandı mı? İşte MEB e-Devlet sonuç sorgulama ekranı
LGS sonuçları, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanıyor. 13 Haziran’da gerçekleştirilen LGS'ye katılan öğrenciler, sınav sonuçların bugün itibarıyla öğrenebilecek. Adaylar, mebsonuc.meb.gov.tr adresinde yer alan sınav bilgilendirme sistemi aracılığıyla e-Devlet girişi yaparak LGS sonuç sayfasını görüntüleyebilecek. İşte e-Devlet LGS sonuç sorgulama ekranına ilişkin detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezî sınavın sonuçları, 10 Temmuz Cuma günü itibarıyla resmen ilan ediliyor. 13 Haziran’da büyük bir heyecanla tamamlanan sınavın ardından, öğrencilerin ve velilerin merakla beklediği yerleştirme sonuçları mebsonuc.meb.gov.tr adresinden paylaşıma sunuluyor.
e-Devlet LGS sonuçları nasıl sorgulanır?
Sınav bilgilendirme sistemi üzerinden e-Devlet kapısı kimlik doğrulama yöntemi kullanılarak kolayca görüntülenebilen LGS sonuç sorgulama ekranı, adayların aldıkları puanları ve yüzdelik dilimlerini detaylı bir şekilde listeliyor. Tercih dönemine yön verecek bu kritik verileri öğrenmek ve geleceğe yönelik lise adımlarını planlamak için e-Devlet şifrenizle giriş yaparak LGS sonuç belgenize anında ulaşabilirsiniz.
e-Devlet LGS sonuçları sorgulama ekranı için tıklayın
LGS sonucuna nasıl bakılır?
LGS sonuç sorgulama işlemi, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından sonuçların açıklanmasının ardından meb.gov.tr üzerinden yapılabilecek. Öğrenciler, T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle sisteme giriş yaparak sınav sonuçlarını görüntüleyebilecek.
Sonuç ekranında öğrencilerin;
Merkezi sınav puanı,
Yüzdelik dilimi,
Alt testlerdeki doğru ve yanlış sayıları,
Yerleştirme sürecinde kullanılacak bilgiler
yer alacak. MEB, sonuç belgelerini basılı olarak göndermeyecek. Sonuçlara yalnızca elektronik ortamdan erişilebilecek.
LGS tercihleri ne zaman başlayacak?
LGS sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler için tercih süreci başlayacak. 2026 LGS tercih tarihleri, 13-24 Temmuz arasında uygulanacak. Aynı tarihlerde özel okul kayıtları da gerçekleştirilecek.
Bu süreçte öğrenciler, puanları ve yüzdelik dilimlerine göre tercih listelerini oluşturacak.
LGS yerleştirme sonuçları ne zaman açıklanacak?
LGS yerleştirme sonuçları, 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Yerleştirme işlemlerinin ardından boş kalan kontenjanlar için iki ayrı nakil süreci uygulanacak. Böylece ilk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrenciler için yeni tercih hakkı doğacak.
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