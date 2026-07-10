LGS SONUÇLARI 2026 SORGULMA EKRANI: LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB son dakika LGS açıklamaları

SINAVSIZ ÖĞRENCİ ALAN LİSELER 2026: Ankara, İzmir, Bursa, İstanbul yerel yerleştirme OBP'ye göre öğrenci alan okullar listesi e-okul.meb.gov.tr

Milli Eğitim Bakanlığının (MEB) yayımladığı takvime göre, 2026 yılı Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sonuçları 10 Temmuz'da ilan edilecek. Sınav sonuçlarının ardından ise 13-27 Temmuz 2026 tarihleri arasında tercih işlemleri yapılacak. Sınava giren ve girmeyen tüm öğrenciler ikamet adresi, okul başarı puanı (OBP) ve devam/devamsızlık durumuna göre yerel yerleştirme için en fazla 5 okul tercih edebilecek. Yerel yerleştirme tercihlerinde ilk 3 okul kayıt alanından olacak ve aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Yerel yerleştirme ekranında renkler yer alacak; Yeşil renk kendi kayıt alanınız, Mavi renk komşu kayı alanınız ve Kırmızı ise diğer alanlardaki okulları temsil edecek. 2026 LGS OBP'ye göre sınavsız öğrenci alan liselerin listesi e-Okul VBS üzerinden görüntülenebilecek.