LGS SONUÇLARI 2026 SORGULMA EKRANI: LGS sonuçları açıklandı mı, saat kaçta açıklanacak? MEB son dakika LGS açıklamaları
2026 LGS sonuçlarının 10 Temmuz Cuma günü açıklanmasının ardından lise tercih maratonu resmen başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığının takvimine göre tercih işlemleri 13-24 Temmuz tarihleri arasında yapılırken, yerleştirme sonuçları 5 Ağustos'ta duyurulacak. Sonuçlarını öğrenmek için geri sayıma geçen öğrenciler, tercih listelerini oluşturabilmek amacıyla Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin taban puanları ile yüzdelik dilimlerine ilişkin araştırmalarını da hızlandırmış durumda. İşte tercih sürecinde adaylara yol gösterecek taban puanları ve yüzdelik dilimler...
LGS takvimi kapsamında öğrencileri yoğun bir tercih süreci bekliyor. Sonuçlar 10 Temmuz Cuma günü açıklanacak, tercih işlemleri ise 13 Temmuz'da başlayarak 24 Temmuz'da sona erecek. Yerleştirme sonuçları ve boş kontenjanlar 5 Ağustos'ta ilan edilecek. Sonuç ekranını bekleyen adaylar, tercih dönemine hazırlık amacıyla Fen Liseleri, Anadolu Liseleri ve Anadolu İmam Hatip Liselerinin geçen yıl oluşan taban puanları ile yüzdelik dilimlerini şimdiden incelemeye başladı.
2026 LGS SONUÇLARI AÇIKLANDI MI, NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Milli Eğitim Bakanlığı'nın resmi takvimine göre 2026 LGS sonuçları 10 Temmuz 2026 Cuma günü açıklanacak. Adaylar sonuç belgelerine yalnızca dijital ortam üzerinden ulaşabilecek. Sonuçlar için herhangi bir basılı belge gönderilmeyecek.
LGS SONUÇLARI NEREDEN, NASIL SORGULANIR?
Öğrenciler, sonuçların açıklanmasının ardından MEB'in resmi sonuç sorgulama ekranı www.meb.gov.tr üzerinden T.C. kimlik numarası ve gerekli bilgilerle puanlarını görüntüleyebilecek. Aynı gün tercih kılavuzu ile kontenjan bilgileri de yayımlanacak.
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LGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
MEB takvimine göre lise tercih işlemleri 13 Temmuz 2026 tarihinde başlayacak ve 24 Temmuz 2026 tarihine kadar devam edecek. Adaylar tercihlerini e-Okul sistemi üzerinden yapabilecek.
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