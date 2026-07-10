Rota Maarif LGS sistemi açıldı mı? Rota Maarif Portalı ile LGS tercihleri nasıl yapılacak?
MEB, LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçlarını bugün açıklanıyor. MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Genel Müdürlüğü tarafından, LGS tercih sürecinde hazırlıklara ilişkin ailelere ve öğrencilere kapsamlı bilgiler verilmesi amacıyla hazırlanan kılavuz yayımlandı. Kılavuzda yerleştirme takvimi, yerleştirme türleri tablosu, tercih sistemi, okul türleri, tercih işlemleri ve tercih işlemlerine ilişkin öneri ile hatırlatmalar gibi detaylı başlıklar yer alıyor. Öğrencilerin tercih yaparken "Rota Maarif" dijital platformundan yararlanmaları istendi. Platforma yarın "rotamaarif.meb.gov.tr" internet adresinden ulaşılabilecek. Rota Maarif sistemi bugün öğrencilerin kullanımına açılacak. İşte rotamaarif.meb.gov.tr LGS tercih sorgulama ekranı.
MEB’in Rota Maarif ekranı, LGS için okul araştırma sürecinde okul bilgileri, başarı verileri ve konum gibi detayları karşılaştırmaya yardımcı olan resmî bir platform olarak öne çıkıyor. LGS sayfasında okul arama filtreleri ve geçmiş yıl LGS verileri üzerinden listeleme yapılabiliyor. LGS sonuçların açıklanmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
Rota Maarif nedir?
Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, MEB Bilgi İşlem Genel Müdürlüğü bünyesinde, Türkiye genelindeki eğitim kurumlarına ait bilgileri tek platformda sunan "Rota Maarif" bilgilendirme sistemi hazırlandı.
"Rota Maarif" ile öğrenciler, veliler, öğretmenler ve tüm vatandaşlar, okul bilgilerine kolayca ulaşabilecek. Platformla kullanıcılar, okulları il, ilçe, okul türü, okul kademesi, alan, pansiyon durumu ve benzeri kriterlere göre sorgulayabilecek.
Platformda okulların temel bilgileri, adresleri, iletişim bilgileri, öğretim şekli, ders saatleri, fiziki imkanları, kontenjan durumu ve diğer özellikleri sade ve anlaşılır bir yapıda sunuluyor.
MEB Rota Maarif ne zaman açılacak?
"Rota Maarif", LGS kapsamındaki merkezi sınav sonuçlarının açıklanacağı 10 Temmuz'da aktif hale gelecek.
Platform ile LGS tercih sürecinde sınavsız okullarla birlikte merkezi sınavla öğrenci alan okulların taban yerleşme puanı, yüzdelik dilim ve net bilgileri sistem üzerinden incelenebilecek. Öğrenci ve veliler, tercih etmeyi düşündükleri okulları karşılaştırabilecek ve taslak tercih listesi oluşturulabilecek.
"Velilere Öneriler" bölümünde ise şu tavsiyelere yer verildi: "Tercih süreci çocuklarımız için zaman zaman kaygı oluşturabilir. Bu süreçte öğrencinizin doğru bilgi kaynaklarına ulaşabilmesini destekleyin. Öğrencinizin düşüncelerini dikkatle dinleyin. Güçlü yönlerini ve ilgi alanlarını göz önünde bulundurun. Sonuçtan çok doğru karar verme sürecine odaklanın. Öğrencinize yönlendirici olmayan bir yaklaşım sergileyin. Destekleyici ve sakin bir yaklaşım, öğrencinin daha sağlıklı karar vermesine yardımcı olacaktır." "Öğrencilere Öneriler" bölümünde ise "Sevgili öğrenciler, LGS hayatınızın önemli duraklarından biri olsa da geleceğinizi tek başına belirleyen bir sınav değildir. Başarı, öğrenmeye devam etmek, emek vermek ve kendinizi geliştirmekle şekillenir. Kendinizi tanıyarak ve ilgi alanlarınıza uygun tercihler yaparak mutlu olabileceğiniz bir lise ortamı seçebilirsiniz." tavsiyelerinde bulunuldu. Kılavuzda, liselere yerleştirmelerde öğrenci ve velilere yardımcı olunması için tercih hakkı ve tercih ekranına ilişkin bilgilendirmelere de yer verildi.
Liselere yerleştirmeler, yerel, merkezi ve pansiyonlu okullara yerleştirme olmak üzere 3 şekilde yapılacak. Sınava girmeyen öğrenciler, yerel yerleştirmeyle tercih yapabilecek. Yerel yerleştirmede öğrenciler, ikamet adresleri, Okul Başarı Puanı (OBP) ve devam-devamsızlık kriterleri dikkate alınarak, kayıt alanlarında bulunan farklı türdeki okullardan en fazla 5 tercih yapacak. Yerel yerleştirmelerden en az bir okul tercih edilmesi zorunlu olacak. Yerel yerleştirme ekranında yeşil renk, "kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresinin bulunduğu kayıt alanında yer alan okulları, mavi renk, "komşu kayıt alanında" öğrenci için ikamet adresine göre komşu kayıt alanındaki okulları, kırmızı renk ise öğrenci için bunların dışında kalan "diğer" okulları belirtiyor olacak.
Öğrenciler, ilk olarak "yerel yerleştirmeyle öğrenci alan okullar" ekranından tercih yapacak. Yerel yerleştirme tercihlerinden ilk 3 okulu kayıt alanından seçmek şartıyla öğrenciler en fazla 5 okul tercihinde bulunabilecek. Tercihlerde, aynı okul türünden en fazla 3 okul seçilebilecek. Merkezi yerleştirmede ise öğrenciler tercih listesine 10 okul ekleyebilecek.
Merkezi sınavla öğrenci alan okulların belirlenen kontenjanları ve puan üstünlüğüne göre tercihler doğrultusunda yerleştirme yapılacak. LGS puanıyla öğrenci alan Türkiye genelindeki okullar tercih edilebilecek. Pansiyonlu okullar için tercih yapmak ise isteğe bağlı olacak. Kılavuza, MEB Özel Eğitim ve Rehberlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünün internet sitesinden ulaşılabiliyor.
Ortak bir okul bilgi platformu özelliği de taşıyan "Rota Maarif" ile vatandaşlar, yaşadıkları yerdeki ya da taşınmayı planladıkları bölgedeki okulları sistem üzerinden detaylı inceleyebilecek. Sistem, rotamaarif.meb.gov.tr adresi üzerinden hizmet verecek.
LGS tercih işlemleri ne zaman başlayacak?
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan takvime göre, 13 Haziran’da tamamlanan LGS kapsamındaki merkezi sınavın sonuçları ve tercihlere esas kontenjan tabloları 10 Temmuz’da "www.meb.gov.tr" adresi üzerinden ilan edilecek. Sonuçların duyurulmasının ardından, geleceğe yönelik lise tercih süreci 13-24 Temmuz tarihleri arasında e-Okul sistemi üzerinden gerçekleştirilecek.
LGS yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar ne zaman açıklanacak?
Tercih işlemlerinin tamamlanmasının ardından yerleştirme sonuçları ve boş kalan kontenjanlar 5 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Böylece öğrenciler hangi liseye yerleştiklerini öğrenebilecek ve gerekli kayıt işlemlerini gerçekleştirebilecek.
Yerleştirme sonuçlarının ardından istediği okula yerleşemeyen veya okulunu değiştirmek isteyen öğrenciler için nakil süreci başlayacak.
LGS 1. ve 2. nakil tercihleri ne zaman?
Yerleştirmeye esas birinci ve ikinci nakil tercih başvuruları ile sonuç işlemleri 5 Ağustos - 14 Ağustos 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Bu süreçte öğrenciler boş kontenjan durumlarına göre yeniden tercih yapabilecek.
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