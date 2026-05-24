Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’nin listesinde kimler var, hangi isimler yer aldı?

Başkanlığı’na aday olan Hakan Safi, TRT Spor’a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Safi, “Bana 1 yıl daha bekle diyenler oldu. Fenerbahçe’nin kaybedecek 1 yılı yok. Bırakın 1 yılı, 1 günü bile yok. Çıktım aday oldum. İyi ki aday oldum. Bana ‘çılgınsın, iddialısın’ diyorlar. Evet öyleyim. Hayatım cesaretle meydan okumakla geçti” diye konuştu. Bu arada İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini’nin, Hakan Safi’nin yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmak için bu akşam İstanbul’a geleceği belirtildi.