Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Özgün
Özgün Haberler
Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’nin listesinde kimler var, hangi isimler yer aldı?

Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’nin listesinde kimler var, hangi isimler yer aldı?

08:5524/05/2026, Pazar
Yeni Şafak
Sonraki haber

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Hakan Safi’nin yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. Hakan Safi’nin listesinde Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar ve Selahattin Süleymanoğlu yer aldı.

Fenerbahçe'de 6-7 Haziran’da yapılacak olağanüstü seçimli genel kurulda başkanlığa aday olan Hakan Safi, yönetim kurulu aday listesini açıkladı.

HAKAN SAFi’NiN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi

Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:

ASiL ÜYELER:

Ali Aytemiz

Metin Doğan

Agah Ruşen Çetin

Metin Sipahioğlu

Dağlarca Çağlar

Rahmi Mertay Türk

Mustafa Ömer Topbaş

Özgür Özaktaç

Atakan Altınbaş

Orhan Turan

Selahattin Süleymanoğlu

Ogün Doğan

Şanser Özyıldırım

Taha Gökberk Doğan.

YEDEK ÜYELER:

Esra Öztürk Çilingir

Ahmet Bulut

Ahmet Murat Emanetoğlu

Ertuğrul Eren Ergen

Barış Öztürk

Mustafa Enes Yıldırım

Aras Bağ.

Başkanlığı’na aday olan Hakan Safi, TRT Spor’a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Safi, “Bana 1 yıl daha bekle diyenler oldu. Fenerbahçe’nin kaybedecek 1 yılı yok. Bırakın 1 yılı, 1 günü bile yok. Çıktım aday oldum. İyi ki aday oldum. Bana ‘çılgınsın, iddialısın’ diyorlar. Evet öyleyim. Hayatım cesaretle meydan okumakla geçti” diye konuştu. Bu arada İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini’nin, Hakan Safi’nin yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmak için bu akşam İstanbul’a geleceği belirtildi.

#Hakan Safi
#Hakan Safi yönetim kurulu listesi
#Fenerbahçe
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İlk Evim Konut Kredisi Başvuruları Ne Zaman Başlıyor? Kimler Başvurabilir, Şartlar Neler?