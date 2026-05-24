Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesi belli oldu: Fenerbahçe Başkan adayı Hakan Safi’nin listesinde kimler var, hangi isimler yer aldı?

Fenerbahçe Kulübü'nün olağanüstü seçimli genel kurulu 6-7 Haziran tarihlerinde yapılacak. Fenerbahçe'de başkanlığa aday olan Hakan Safi’nin yeni yönetiminde yer alacak isimler belli oldu. Hakan Safi’nin listesinde Ruşen Çetin, Metin Sipahioğlu, Dağlarca Çağlar ve Selahattin Süleymanoğlu yer aldı.
HAKAN SAFi’NiN YÖNETiM KURULU ADAY LiSTESi
Fenerbahçe Başkan Adayı Hakan Safi’nin yönetim kurulu listesinde şu isimler bulunuyor:
ASiL ÜYELER:
Ali Aytemiz
Metin Doğan
Agah Ruşen Çetin
Metin Sipahioğlu
Dağlarca Çağlar
Rahmi Mertay Türk
Mustafa Ömer Topbaş
Özgür Özaktaç
Atakan Altınbaş
Orhan Turan
Selahattin Süleymanoğlu
Ogün Doğan
Şanser Özyıldırım
Taha Gökberk Doğan.
YEDEK ÜYELER:
Esra Öztürk Çilingir
Ahmet Bulut
Ahmet Murat Emanetoğlu
Ertuğrul Eren Ergen
Barış Öztürk
Mustafa Enes Yıldırım
Aras Bağ.
Başkanlığı’na aday olan Hakan Safi, TRT Spor’a yaptığı açıklamada çarpıcı ifadeler kullandı. Safi, “Bana 1 yıl daha bekle diyenler oldu. Fenerbahçe’nin kaybedecek 1 yılı yok. Bırakın 1 yılı, 1 günü bile yok. Çıktım aday oldum. İyi ki aday oldum. Bana ‘çılgınsın, iddialısın’ diyorlar. Evet öyleyim. Hayatım cesaretle meydan okumakla geçti” diye konuştu. Bu arada İtalyan futbol efsanesi Paolo Maldini’nin, Hakan Safi’nin yarın düzenleyeceği basın toplantısına katılmak için bu akşam İstanbul’a geleceği belirtildi.