Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban kesimi bayramın kaçıncı gününe kadar yapılır? Diyanet’e göre son gün ve saatler

Kurban kesim vaktiyle ilgili araştırmalar bayram öncesinde hız kazandı. “Kurban ne zaman kesilir?”, “Bayramın kaçıncı gününe kadar kurban kesilebilir?” ve “Gece kurban kesmek caiz mi?” soruları, yoğun şekilde araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu’nun yayımladığı bilgilerde, Hanefî ve Şâfiî mezheplerine göre kurban kesim sürelerine ilişkin detaylar yer aldı.
Kurban Bayramı öncesi en çok merak edilen konulardan biri olan kurban kesim vaktiyle ilgili detaylar netleşti. Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu, kurban kesiminin hangi vakitte başlayıp hangi güne kadar devam edeceğine ilişkin bilgileri paylaştı.
Kurban nedir?
Dinî terminolojide kurban; Allah’a yaklaşmak ve ibadet amacıyla belirli şartları taşıyan hayvanın usulüne uygun şekilde kesilmesini ifade ediyor. Kurban Bayramı’nda kesilen kurbana “udhiyye”, hac ibadeti sırasında kesilen kurbana ise “hedy” adı veriliyor.
Kurban kesim vakti ne zaman başlıyor?
Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazının ardından başlıyor. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise kurban kesimi, fecir vakti yani sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte yapılabiliyor.
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hanefî mezhebine göre kurban kesim süresi bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebiliyor ancak gündüz kesiminin daha uygun olduğu belirtiliyor.
Şâfiî mezhebine göre ise kurban kesimi, bayramın dördüncü günü gün batımına kadar sürdürülebiliyor.
Kurban kesmek kimlere vacip?
Hanefî mezhebine göre;
Akıl sağlığı yerinde olan,
Ergenlik çağına ulaşmış,
Temel ihtiyaçları ve borçları dışında nisap miktarı mala sahip bulunan,
Seferî olmayan Müslümanların,
Kurban Bayramı günlerinde kurban kesmesi vacip kabul ediliyor.
Diğer mezheplerin çoğunluğuna göre ise kurban kesmek sünnet-i müekkede olarak değerlendiriliyor.
Kurban ibadetinin dayanağı nedir?
Kurban ibadetinin, Kur’an-ı Kerim, sünnet ve icmâ ile sabit olduğu belirtiliyor. Kurban ibadetinin hicretin ikinci yılında meşru kılındığı ifade edilirken, Kur’an-ı Kerim’in Hac suresindeki ayetlerde kurban ibadetine ilişkin hükümler yer alıyor.
Sahih hadis kaynaklarında aktarılan rivayetlerde ise Hz. Muhammed’in (s.a.s.) kurban ibadetinin önemine dikkat çektiği ve hayatı boyunca her yıl kurban kestiği belirtiliyor.
Ayrıca, hicretin ikinci yılından günümüze kadar Müslüman toplumlarda kurban ibadetinin devam etmesinin, bu konuda İslam âlimleri arasında görüş birliği bulunduğunu gösterdiği ifade ediliyor.