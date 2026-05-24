Kurban kesim vakti ne zaman başlar? Kurban kesimi bayramın kaçıncı gününe kadar yapılır? Diyanet’e göre son gün ve saatler

Kurban kesim vakti, bayram namazı kılınan yerlerde bayram namazının ardından başlıyor. Bayram namazı kılınmayan yerlerde ise kurban kesimi, fecir vakti yani sabah namazı vaktinin girmesiyle birlikte yapılabiliyor.





Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Hanefî mezhebine göre kurban kesim süresi bayramın üçüncü günü akşamına kadar devam ediyor. Bu süre içinde gece ve gündüz kurban kesilebiliyor ancak gündüz kesiminin daha uygun olduğu belirtiliyor.





Şâfiî mezhebine göre ise kurban kesimi, bayramın dördüncü günü gün batımına kadar sürdürülebiliyor.



