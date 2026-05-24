AGS geç başvuru tarihi: ÖSYM 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

ÖSYM tarafından uygulanacak olan Akademi Giriş Sınavı (AGS) için heyecanlı bekleyiş sürerken, sınavın ana başvuru süreci 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdi. Belirlenen süre zarfında işlemlerini yetiştiremeyen veya başvuru yapmayı unutan çok sayıda öğretmen adayı ise umutlarını ÖSYM'nin takviminde yer alan geç başvuru gününe çevirdi. Sınava katılım hakkını kaçırmak istemeyen ve hazırlıklarını bu doğrultuda sürdüren adaylar, sistemin yeniden açılacağı o kritik tarihi ve geç başvuru ücreti detaylarını büyük bir merakla araştırmaya başladı. AGS için geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Peki AGS geç başvuru ücreti ne kadar? ÖSYM 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman? İşte detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek isteyen binlerce adayın odaklandığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için ilk etap tamamlandı. 8 Mayıs’ta ÖSYM tarafından erişime açılan ve öğretmen adaylarının yoğun katılım gösterdiği 2026 AGS başvuru süreci, 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdi. Bakanlığın yeni öğretmen istihdam modelinde kritik bir öneme sahip olan bu süreçte, adayların genel yetenek ve kültür birikimini ölçecek olan ana AGS oturumuna katılımı zorunlu tutulurken, uzmanlık alanlarını sergileyecekleri Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için tercih ve karar tamamen adayların kendilerine bırakıldı. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.
2026 MEB AGS GEÇ BAŞVURU NE ZAMAN?
2026 Akademi Giriş Sınavı (AGS) için geç başvuru işlemleri 3 Haziran 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar, başvurularını yalnızca belirtilen tarihte yapabilecek.
AGS GEÇ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
AGS kapsamında sınav ücreti her oturum için 800 TL olarak belirlenirken, geç başvuru yapan adaylardan yüzde 50 artırımlı ücret alınacak. Bu doğrultuda geç başvuru gününde sınava katılım ücreti 1.200 TL olacak. Ödeme işlemlerinin de 3 Haziran 2026 tarihinde tamamlanması gerekecek.
AGS GEÇ BAŞVURU NASIL YAPILIR?
Adaylar başvurularını ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi, Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi’nin https://ais.osym.gov.tr adresi üzerinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla da gerçekleştirebilecek.
2026 AGS NE ZAMAN?
MEB AGS 2026 12 Temmuz 2026 tarihinde yapılacak.
AGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2026 Akademi Giriş Sınavı sonuçları 12 Ağustos 2026'da açıklanacak.