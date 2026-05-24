AGS geç başvuru tarihi: ÖSYM 2026 MEB Akademi Giriş Sınavı ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde öğretmenlik mesleğine adım atmak ve Milli Eğitim Akademisi’ne kabul edilmek isteyen binlerce adayın odaklandığı Akademi Giriş Sınavı (AGS) için ilk etap tamamlandı. 8 Mayıs’ta ÖSYM tarafından erişime açılan ve öğretmen adaylarının yoğun katılım gösterdiği 2026 AGS başvuru süreci, 20 Mayıs 2026 tarihi itibarıyla resmen sona erdi. Bakanlığın yeni öğretmen istihdam modelinde kritik bir öneme sahip olan bu süreçte, adayların genel yetenek ve kültür birikimini ölçecek olan ana AGS oturumuna katılımı zorunlu tutulurken, uzmanlık alanlarını sergileyecekleri Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) için tercih ve karar tamamen adayların kendilerine bırakıldı. Peki, 2026 MEB AGS geç başvuruları ne zaman başlayacak? AGS geç başvuru ücreti ne kadar, başvuru nasıl yapılır? İşte ayrıntılar.