BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Balıkesir'de Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi

Balıkesir bayram namazı saati 2026 yılı için Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kurban Bayramı’nın ilk günü camilere akın edecek vatandaşlar, “Balıkesir’de bayram namazı saat kaçta kılınacak?” sorusunun yanıtını araştırırken, il genelindeki namaz vakti netleşti. Diyanet takvimine göre Balıkesir’de bayram namazı 27 Mayıs Çarşamba sabahı saat 06.19’da kılınacak.
2026 yılında Kurban Bayramı arefesi 26 Mayıs Salı gününe denk gelirken, bayramın ilk günü ise 27 Mayıs Çarşamba günü başlayacak.
Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?
Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi internet adresi (kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgiler şu şekildedir;
İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.
Bayramda dikkat edilen dini ve sosyal görevler
Diyanet kaynaklarında bayram günlerinde yerine getirilmesi tavsiye edilen davranışlar da sıralandı. Buna göre bayram sabahında:
- Erken kalkılması,
- Temiz ve düzenli kıyafetler giyilmesi,
- Camiye giderken güzel koku sürülmesi,
- Fakirlere yardım edilmesi,
- Büyüklerin ziyaret edilmesi,
- Küskünlüklerin sona erdirilmesi,
- Çocukların sevindirilmesi
bayramın manevi atmosferini güçlendiren davranışlar arasında gösteriliyor.