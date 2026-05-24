BALIKESİR BAYRAM NAMAZI SAATİ 2026: Balıkesir'de Kurban Bayram namazı saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimi

Kadınlar bayram namazı ile sorumlu mudur?





Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulunun resmi internet adresi (kurul.diyanet.gov.tr) yer alan bilgiler şu şekildedir;





İslâm âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkândî, Tuhfe, 1/161,165; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâyetü'l-müctehid, 1/167, 229; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, 1/546). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.) kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, ʽÎdeyn, 15, 19, 21 [974, 979, 981]; el-Hac, 81 [1652]; Müslim, Salâtü’l-ʽîdeyn, 1-3, 10-12 [884-885, 890]). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması hâlinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.



