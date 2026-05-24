Bayram öncesi akaryakıt fiyatları yeniden gündemde: Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı? İşte son durum

Akaryakıt fiyatları 24 Mayıs 2026 itibarıyla sürücüler tarafından yeniden araştırılmaya başlandı. Bayram tatili öncesinde Brent petrol fiyatlarındaki yükseliş ve döviz kurundaki hareketlilik dikkat çekerken, benzin ve motorin fiyatlarında yeni zam ya da indirim olup olmadığı merak konusu oldu. İstanbul, Ankara ve İzmir başta olmak üzere il il güncel benzin, motorin (mazot) ve LPG fiyatları netleşirken, geçtiğimiz günlerde motorinde yapılan 2 lira 33 kuruşluk indirimin ardından piyasadaki son durum da yakından takip ediliyor.

Akaryakıt fiyatlarında 24 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin grubunda yeni bir zam ya da indirim açıklanmadı.

Uluslararası piyasalarda Brent petrolün varil fiyatı, günü 109,26 dolardan tamamlarken, vadeli işlemlerde 111,42 dolar seviyesinde işlem görüyor. Enerji altyapılarını hedef alan saldırılar ve Hürmüz Boğazı’ndaki gelişmelerin de küresel petrol piyasalarını etkilediği belirtiliyor.

Benzin ve motorinde zam ya da indirim var mı?

Sektör kaynaklarına göre 24 Mayıs itibarıyla benzin ve motorin fiyatlarında yeni bir zam ya da indirim bulunmuyor.

Geçtiğimiz günlerde motorin grubunda art arda fiyat değişiklikleri yaşandı. Buna göre:

21 Mayıs’ta motorine yaklaşık 1,74 ila 1,82 TL arasında zam yapıldı. Ardından motorin grubunda 2 lira 33 kuruşluk indirim uygulandı.

Şu an için akaryakıt tabelalarında yeni bir fiyat değişikliği yer almıyor.

4 /6 İstanbul akaryakıt fiyatları Avrupa Yakası Benzin litre fiyatı: 65,10 TL Motorin litre fiyatı: 67,03 TL LPG litre fiyatı: 33,89 TL Anadolu Yakası Benzin litre fiyatı: 64,97 TL Motorin litre fiyatı: 66,90 TL LPG litre fiyatı: 33,29 TL

Ankara akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 66,08 TL Motorin litre fiyatı: 68,16 TL LPG litre fiyatı: 33,87 TL

İzmir akaryakıt fiyatları Benzin litre fiyatı: 66,36 TL Motorin litre fiyatı: 68,43 TL LPG litre fiyatı: 33,69 TL

Akaryakıt fiyatlarını hangi faktörler etkiliyor?

Türkiye’de akaryakıt fiyatları; Brent petrol fiyatları, döviz kuru hareketleri ve uluslararası enerji piyasalarındaki gelişmelere göre şekilleniyor. Özellikle Orta Doğu’daki jeopolitik gelişmelerin petrol fiyatları üzerinde doğrudan etkili olduğu değerlendiriliyor.