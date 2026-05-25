İstanbul Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Resmî Gazete’de yeni karar yayımlandı

00:10 25/05/2026, Pazartesi
25/05/2026, Pazartesi
İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan düzenlemeyle, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs tarihli karar yürürlükten kaldırıldı. YÖK’ün yazısı üzerine alınan yeni karar, “Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, açıldı mı?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.

Resmî Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki karar yürürlükten kaldırıldı. Karar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlandı.

Resmî Gazete’de yayımlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili faaliyet izni kararı, 25 Mayıs 2026 tarihli Resmî Gazete’de yayımlanan yeni Cumhurbaşkanı Kararı ile değişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan kararda,
üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin daha önce alınan kararın yürürlükten kaldırıldığı bildirildi.

Resmî Gazete’de yayımlanan 11387 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı önceki karar iptal edildi. Söz konusu önceki kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması hükme bağlanmıştı.

Kararın dayanağı açıklandı

Kararda, düzenlemenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtildi. Sürecin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.

Resmî Gazete’de yer alan karardaki öne çıkan bilgiler şöyle:

Karar tarihi: 24 Mayıs 2026

Resmî Gazete yayımlanma tarihi: 25 Mayıs 2026

Karar numarası: 11387

Yürürlükten kaldırılan karar numarası: 11384

Kararda, faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki düzenlemenin neden geri çekildiğine ilişkin ek bir açıklama yer almadı.

