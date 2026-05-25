İstanbul Bilgi Üniversitesi açıldı mı? Resmî Gazete’de yeni karar yayımlandı

İstanbul Bilgi Üniversitesi ile ilgili dikkat çeken karar Resmî Gazete’de yayımlandı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasını taşıyan düzenlemeyle, üniversitenin faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin 21 Mayıs tarihli karar yürürlükten kaldırıldı. YÖK’ün yazısı üzerine alınan yeni karar, “Bilgi Üniversitesi kapatıldı mı, açıldı mı?” sorularını yeniden gündeme taşıdı.
Resmî Gazete’de yayımlanan 11387 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı’na göre, 21 Mayıs 2026 tarihli ve 11384 sayılı önceki karar iptal edildi. Söz konusu önceki kararda, kurucu vakfına kayyım atanan İstanbul Bilgi Üniversitesi’nin faaliyet izninin kaldırılması hükme bağlanmıştı.
Kararın dayanağı açıklandı
Kararda, düzenlemenin Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanlığı’nın yazısı üzerine alındığı belirtildi. Sürecin, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun ek 11’inci maddesi kapsamında yürütüldüğü ifade edildi.
Resmî Gazete’de yer alan karardaki öne çıkan bilgiler şöyle:
Karar tarihi: 24 Mayıs 2026
Resmî Gazete yayımlanma tarihi: 25 Mayıs 2026
Karar numarası: 11387
Yürürlükten kaldırılan karar numarası: 11384
Kararda, faaliyet izninin kaldırılmasına ilişkin önceki düzenlemenin neden geri çekildiğine ilişkin ek bir açıklama yer almadı.